FC Bayern: Leon Goretzka rudert nach Medienschelte zurück

Leon Goretzka sorgt mit seiner Kritik an der Berichterstattung über den FC Bayern für Aufsehen. Kurz darauf relativiert er die Aussagen. Der Nationalspieler wünscht sich mehr Fairness.

München - Bayern-Star Leon Goretzka hat sich nach seiner Medienkritik ausführlich zu Wort gemeldet und für einen fairen Umgang miteinander geworben.

"Lasst uns Themen gerne kritisch diskutieren. Lasst uns gerne schimpfen. Aber lasst uns alle vielleicht auch etwas weniger übertreiben. Im Positiven wie im Negativen", schrieb er bei Instagram.

Goretzka: "Spieler werden komplett kaputt gemacht medial"

Ihm gehe "die Schwarz-Weiß-Denke seit geraumer Zeit etwas gegen den Strich". Goretzka hatte nach dem 2:0 des FC Bayern gegen Hertha BSC Kritik an der Berichterstattung über den Rekordmeister geübt. "Spieler werden komplett kaputt gemacht medial. Helfen tut es mit Sicherheit nicht", sagte der Mittelfeldspieler. Später relativierte er die Kritik.

"Emotion und Wut nach dem Spiel packen auch mich. Meine Aussage gestern nach dem Spiel war in der Form undifferenziert und so nicht richtig", schrieb er am Montag.