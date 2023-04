Ein typischer Müller: Der Ur-Bayer liefert nach dem 2:0 Sieg gegen die Hertha Titel-Ansage

Thomas Müller ist immer gut für einen Spruch. Nach der zurückgewonnen Tabellenführung haut der 33-Jährige mal wieder einen raus.

München - Durch das Remis der Dortmunder am Freitagabend beim VfL Bochum ging die Tür zur Meisterschaft für den FC Bayern wieder einen Spalt weit auf. Der Deutsche Rekordmeister hat dies eiskalt ausgenutzt und ist durch einen 2:0-Heimerfolg gegen die Hertha aus Berlin wieder an den Dortmundern vorbeigezogen. Nach der Partie hatte Thomas Müller noch eine Kampfansage in Richtung Dortmund übrig.

Müller gut gelaunt nach Heimsieg und wiedergewonnener Tabellenführung

Mit den eigenen Fans im Rücken: Bayern feiert unspektakulären Sieg gegen Hertha BSC © IMAGO/Mladen Lackovic

Der Ur-Bayer, der den FC Bayern wie kein Zweiter verkörpert, hatte nach dem Spiel schon wieder Zeit für Faxen und richtete dabei ein paar Worte nach Dortmund: "Da sind wir wieder! Wir holen uns das Ding! Das könnt ihr so schreiben!", scherzte der Routinier in der Mixed Zone gegenüber den Reportern.

FC Bayern jetzt wieder in der Pole-Position im Meisterschaftsrennen

Vier Spiele verbleiben noch bis zur elften Meisterschaft in Folge. Die Gegner sind kein Selbstläufer – gerade die Partie gegen RB Leipzig am vorletzten Spieltag dürfte noch einmal ein echter Gradmesser für den FC Bayern werden. Immerhin: Durch den Patzer der Dortmunder und den Sieg der Bayern am Sonntag führen die Münchner das Rennen um die Meisterschale wieder mit einem Punkt Vorsprung an.

Noch vier Spiele verbleiben im spannendsten Titelkampf seit Jahren

Im Bundesliga-Restprogramm warten auf den FC Bayern neben der Partie gegen RB Leipzig noch zwei Auswärtsspiele bei Werder Bremen und beim 1.FC Köln. Hinzukommt ein nicht zu unterschätzendes Heimspiel gegen den FC Schalke 04, der spätestens durch den Sieg gegen Werder Bremen (2:1) wieder Hoffnungen im Kampf um den Klassenerhalt geschöpft hat und in den restlichen Spielen um jeden Punkt kämpfen wird.

Aber der FC Bayern hat es jetzt in der eigenen Hand! Der Kampfansage von Müller zufolge werden sich die Münchner die Schale nicht mehr nehmen lassen. Gewissheit wird womöglich der letzte Spieltag am 27. Mai bringen, spätestens dann wird die Entscheidung im spannendsten Titelrennen seit Jahren fallen!