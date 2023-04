Noten zu FC Bayern gegen Hertha BSC: Kimmichs Traumpässe retten schwache Münchner

Der FC Bayern gewinnt mit 2:0 gegen den Tabellenletzten Hertha BSC und steht damit wieder an der Tabellenspitze. Wirklich überzeugend war die Leistung der Münchner allerdings nicht – die Spieler in der Einzelkritik.

München - Der FC Bayern ist wieder Tabellenführer in der Bundesliga. Am Sonntag besiegten die Münchner Hertha BSC mit 2:0 und zogen an Borussia Dortmund vorbei. Allerdings war die Mannschaftsleistung erneut schwach. Die Einzelkritik der AZ.

Noten für den FC Bayern:

YANN SOMMER - NOTE 3: Von Trainer Thomas Tuchel unter der Woche starkgeredet, von Hertha kaum gefordert. Unauffällige Leistung ohne Patzer.

NOUSSAIR MAZRAOUI - NOTE 4: Der Marokkaner hatte sich zuletzt über zu wenig Einsatzzeit beklagt, gegen Hertha ließ Tuchel ihn starten. Noch einer der konzentrierteren Bayern, schöner Pass in den Strafraum zu Gnabry (45.). Seine Flanken hätten aber genauer sein dürfen.

Noussair Mazraoui durfte gegen Hertha BSC wieder mal von Beginn an ran. © imago/Jan Huebner

MATTHIJS DE LIGT - NOTE 4: Ein bisschen unkonzentriert zu Beginn. Ließ sich von Niederlechner ausspielen, dann stoppte er den Hertha-Stürmer aber noch mit einer Grätsche (6.). Auf der anderen Seite köpfte de Ligt knapp über das Tor (50.).

BENJAMIN PAVARD - NOTE 3: Der Franzose vertrat in der Innenverteidigung Dayot Upamecano (Muskelfaserriss). Souveräner Auftritt, Pavard probierte es auch mal in der Offensive: Seine strammer Fernschuss zischte über das Tor (39.).

JOAO CANCELO - NOTE 5: Der Portugiese ersetzte den verletzten Alphonso Davies als Linksverteidiger. Einige Leichtsinnsfehler Cancelos führten zu Hertha-Kontern.

Goretzka sieht Gelb und fehlt im nächsten Spiel

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Bekam das Spiel im Zentrum lange Zeit nicht unter Kontrolle. Dann aber mit zwei goldenen Momenten: Seine Chip-Flanke köpfte Gnabry zum 1:0 ins Tor (69.), dann spielte Kimmich auch den langen Traumpass vor Comans 2:0 (79.).

LEON GORETZKA - NOTE 5: Der Mittelfeldkämpfer erhielt die Gelbe Karte, weil er Lukebakio mit einem Check stoppte und damit den Konter unterband (25.). Es war Goretzkas fünfte Verwarnung – er fehlt nächste Woche in Bremen. Insgesamt kein guter Auftritt von ihm, Tuchel wechselte Goretzka zur Halbzeit aus.

SERGE GNABRY - NOTE 3: Seine beste Szene in der ersten Halbzeit hatte Gnabry, als er Christensen mit einem Drehschuss zu einer Parade zwang (40.). Eine super Aktion des Hertha-Torhüters. Dann mit dem Flugkopfball-Tor zum 1:0 (69.). Ein wichtiger Treffer im Meisterkampf.

Serge Gnabry (l.) brachte Bayern gegen Hertha BSC in Führung. © imago/Revierfoto

JAMAL MUSIALA - NOTE 5: Der Youngster erhielt in der Anfangsformation den Vorzug vor Thomas Müller. Doch Musiala gelang an diesem Nachmittag fast gar nichts. Viele Ballverluste, keine Ideen im Offensivspiel. Ausgewechselt.

Coman war der beste Bayern-Spieler auf dem Platz

KINGSLEY COMAN – NOTE 2: Wenn es in der Bayern-Offensive gefährlich wurde, war immer Coman beteiligt. Der Franzose zeigte hübsche Dribblings und Finten. In der 27. Minute hatte Coman Pech, dass er im Strafraum nach Gnabrys Pass stolperte. Dann wurde sein Schuss von Christensen pariert (35.). Krönte seine starke Leistung mit dem Treffer zum 2:0 aus kurzer Distanz (79.).

SADIO MANÉ – NOTE 5: Der Senegalese, der vergangenes Wochenende in Mainz getroffen hatte, stand erneut in der Startelf. Mäßige Partie von Mané, in der ersten Halbzeit köpfte er deutlich links am Tor vorbei (21.). Vergab noch eine sehr gute Kopfballchance, weil er am Ball vorbeisprang (45.).

Sané völlig lustlos

LEROY SANÉ - NOTE 5: Der Angreifer hat seinen Stammplatz verloren, Tuchel brachte Sané erst in der Halbzeit für Goretzka ins Spiel. Schwache Standardsituationen, wirkte komplett lustlos. Vergab in der 90. Minute ganz allein vor dem Tor das 3:0.

RYAN GRAVENBERCH - NOTE 4: Bekam mal wieder eine Chance, Tuchel wechselte ihn für Musiala ein (61.). Durchschnittlich. Probierte es mit einem Fernschuss (90.+1).

THOMAS MÜLLER - NOTE 4: Von den Fans lautstark gefeiert, als er für Mané eingewechselt wurde (61.). Hatte nur wenige auffällige Szenen.

JOSIP STANISIC - OHNE NOTE: Für Mazraoui eingewechselt (40.). Solide Leistung.

MATHYS TEL - OHNE NOTE: In der 81. Minute für Coman eingewechselt. Brachte den Sieg mit über die Zeit.

