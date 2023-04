FC Bayern: Schon wieder Wontorra! Diesmal wird die DAZN-Moderatorin von Salihamidzic angeblafft

Angesichts der sportlichen Lage sind die Verantwortlichen des FC Bayern gereizt. Dies bekommt einmal mehr auch Laura Wontorra zu spüren. Nachdem sie zuletzt schon von Trainer Thomas Tuchel angeblafft wurde, geht nun Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf Konfrontationskurs mit der Moderatorin.

Laura Wontorra am Sonntag in der Allianz Arena, hier mit DAZN-Experte und Ex-Bayern-Spieler Michael Ballack.

München - Wenn sie in die Allianz Arena kommt, braucht Laura Wontorra derzeit ein dickes Fell. Vor knapp zwei Wochen wurde die DAZN-Moderatorin nach dem Ausscheiden des FC Bayern in der Champions League von einem sichtlich gereizten Thomas Tuchel angepflaumt. Am Sonntag war sie beim Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC erneut im Einsatz – dieses Mal geriet sie mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic aneinander.

Salihamidzic zu Wontorra: "Unterstellen Sie, dass wir mit Kritik nicht umgehen können?"

Der Grund: Eine Nachfrage zum Besuch von Uli Hoeneß, der am Mittwoch auf dem Trainingsplatz vorbeischaute und sich eine gute Viertelstunde mit Tuchel unterhielt. "Brauchen Sie die Hilfe von Uli Hoeneß bei den Bayern?", wollte Wontorra daher von Salihamidzic wissen. Der versuchte die Frage zunächst noch in Ruhe wegzumoderieren. Hoeneß sei häufig an der Säbener Straße und ohnehin werde in den Trainingsbesuch zu viel hineininterpretiert, meinte der ehemalige Bayern-Spieler.

Wontorra gab sich mit der Antwort allerdings nicht zufrieden und hakte nach. Ob er und Vorstandsboss Oliver Kahn auch wirklich selbstkritisch mit ihrer eigenen Arbeit umgehen, fragte sie nun. Plötzlich wurde Salihamidzic patzig, woraufhin sich ein Rededuell zwischen Sportchef und der Moderatorin entwickelte.

"Natürlich sind wir selbstkritisch. Unterstellen Sie, dass wir mit Kritik nicht umgehen können?", fragte Brazzo. "Das habe ich nicht gesagt, aber sie haben einst im Interview gesagt, dass Sie Hoeneß von sich überzeugen mussten und dass sie im Zweifel den Kopf hinhalten müssen. Die Frage: Ist jetzt der Zeitpunkt dafür?", erwiderte Wontorra.

Salihamidzic pampt DAZN-Moderatorin Wontorra an: "War das jetzt eine Frage?"

Salihamidzic daraufhin: "Wir werden uns natürlich Gedanken machen, was wir besser machen können. Wir sind so, dass wir immer reflektieren, dass wir uns immer über unsere Arbeit Gedanken machen. Natürlich nehmen wir die Kritik an, wenn sie angebracht ist. Wie jetzt, wenn die Ergebnisse wegbleiben."

Doch damit nicht genug! Wontorra bohrte weiter nach und wollte nun wissen, wie Salihamidzic die aktuelle Saison angesichts des Ausscheidens in Champions League und DFB-Pokal bewerte.

Erneut reagierte Bayerns Sportvorstand patzig: "War das jetzt eine Frage? Natürlich sind wir damit nicht zufrieden. Die Erwartungen waren hoch, aber wir müssen jetzt schauen, dass wir das noch erreichen, was möglich ist."