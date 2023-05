FC Bayern gegen Hertha BSC im Ticker zum Nachlesen: FCB ist zurück an der Tabellenspitze!

Die erste Hälfte ist rum! Unter Pfiffen stapfen die Bayern in die Kabine. Diese erste Halbzeit war alles andere als meistertauglich. Die Münchner sind zwar über weite Strecken gewillt hier die Führung zu machen, aber es mangelt an Kreativität. Immer wieder fliegen Flanken in den Strafraum der Berliner, die keinen Abnehmer finden. Die beste Chance hatte noch Gnabry mit einem Seitfallzieher. Wollen die Bayern heute die Tabellenführung zurückerobern, müssen sie sich in der zweiten Halbzeit definitiv steigern.