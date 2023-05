Kimmich über zähen Sieg gegen Hertha BSC: "Es war ein Geduldsspiel"

Der FC Bayern erobert durch einen zähen 2:0-Sieg gegen Hertha BSC Berlin die Tabellenführung zurück. Nach dem Spiel gegen die Alte Dame war der zweimalige Assistgeber Joshua Kimmich trotz der weitestgehend harmlosen Offensivleistung seiner Mannschaft zufrieden.

München - Mit großer Mühe gewann der FC Bayern die Partie gegen die Alte Dame aus Berlin mit 2:0. Dabei wusste die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel vor allem in der ersten Halbzeit wenig mit dem Ball anzustellen. Erst Mitte der zweiten Hälfte führten zwei Zuckerpässe von Joshua Kimmich, der bis dahin weitestgehend blass geblieben war, für die Tore von Serge Gnabry und Kingsley Coman.

Kimmich über Sieg gegen Berlin: "Haben Spiel über 90 Minuten kontrolliert"

Dass selbst das Tabellenschlusslicht aus Berlin nicht leicht zu knacken war, musste auch Kimmich nach der Partie zugeben. "Es war ein absolutes Geduldsspiel. Aber es war uns von Anfang an klar, dass der Gegner versucht mit zehn Mann zu verteidigen", sagte der 28-Jährige.

Dennoch fand Kimmich die Leistung des deutschen Rekordmeisters deutlich besser als noch an den letzten Spieltagen gegen Hoffenheim oder Mainz: "Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert. Es war jetzt kein Schützenfest, aber trotzdem eine reifere Leistung als noch in den Wochen zuvor."

Kimmich mit Kampfansage für Saisonfinale

Dabei lobte der Mittelfeldmotor vor allem die Geduld seiner Mannschaft. "Ich glaube in den vergangenen Wochen wäre es eher so gewesen, dass wir dann irgendwann den Kopf verlieren und anfangen ein Risiko zu nehmen, wo kein Risiko angebracht ist", so Kimmich.

Diesen Aufschwung will der Nationalspieler nun mit ins Saisonfinale nehmen, um die elfte Meisterschaft in Folge unter Dach und Fach zu bringen. Denn, so Kimmich: "Wir können alle zählen und rechnen. Wir müssen vier Spiele gewinnen. Und nächste Woche ist das nächste Spiel, das wir gewinnen müssen". Da bittet nämlich Werder Bremen im Weserstadion zum Tanz.