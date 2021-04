AZ-Umfrage: Knackt Lewandowski den Tor-Rekord von Gerd Müller?

Noch immer hat Bayerns Stürmer-Star Robert Lewandowski beste Chancen, den legendären Tor-Rekord von "Bomber" Gerd Müller zu knacken. Was meinen Sie: Schafft es der Angreifer in dieser Saison?

München - Es hätte eine Fabel-Saison für Robert Lewandowski werden können: Bis auf fünf Partien hat Bayerns Stürmer-Star in jedem der ersten 26 Bundesliga-Spiele mindestens ein Tor erzielt. Nach 26 Spieltagen stand Lewandowski bei unglaublichen 35 Toren. Der Angreifer war auf dem besten Weg, den legendären Tor-Rekord von Gerd Müller (40 Tore in der Saison 1971/72) zu knacken.

Doch dann kam die Länderspielpause – und mit ihr die bittere Verletzung des aktuellen Weltfußballers. Im WM-Qualifikationsspiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra zog sich der 32-Jährige eine Bänderdehnung im Knie zu. Ausfallzeit: Rund vier Wochen.

Doch jetzt ist Lewandowski wieder da, am Samstag gegen Mainz 05 (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) steht der Pole wieder im Bayern-Kader. Vieles deutet darauf hin, dass Trainer Hansi Flick ihn sogar von Beginn an stürmen lässt. "Lewy hat vier Wochen gefehlt. Er ist in einer guten Verfassung, das hat er im Training gezeigt. Wir werden ihn natürlich unterstützen, aber wir müssen schauen", sagte Flick auf der Pressekonferenz am Freitag zum Tor-Rekord.

Lewandowski braucht sechs Tore in vier Spielen

Die nackten Zahlen: Lewandowski hat noch vier Spiele, um sechs Tore zu erzielen. Dann hätte er die Bestmarke gebrochen, bei fünf Toren würde er mit dem "Bomber" gleichziehen. Was meinen Sie: Knackt Lewandowski den Tor-Rekord von Gerd Müller in dieser Saison?