Zwei Bayern-Legenden in der AZ: "Lewandowski schafft den Müller-Rekord"

Am Samstag in Mainz kehrt der Topstürmer zurück, fünf Treffer fehlen ihm noch bis zur Bestmarke von Gerd Müller. In der AZ sagen Lothar Matthäus und Dieter Hoeneß, warum sie an Lewandowski glauben.

23. April 2021 - 06:00 Uhr | Maximilian Koch