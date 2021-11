Auf den Spuren von Maier und Kahn: Müller erreicht beeindruckenden Meilenstein

Thomas Müller hat am Freitagabend sein 600. Pflichtspiel für den FC Bayern absolviert. Einzig Oliver Kahn und Sepp Maier standen häufiger für den Rekordmeister auf dem Platz.

Augsburg - Nächster beeindruckender Meilenstein für Thomas Müller! Der Ur-Bayer absolvierte beim Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg am Freitagabend bereits sein 600. Pflichtspiel für die Münchner - kein einziger Feldspieler stand je häufiger für den Rekordmeister auf dem Platz!

Thomas Müller: 600 Spiele, 450 Torbeteiligungen

In der ewigen Rangliste liegen einzig Sepp Maier (661 Spiele) und Oliver Kahn (632) noch vor Müller, der in seinen 600 Spielen auf die bemerkenswerte Quote von 220 Toren und 230 Vorlagen kommt. Aktiver Bayern-Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen ist übrigens Manuel Neuer (450), dahinter folgt Robert Lewandowski (346).