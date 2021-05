Abschied von Flick und Triple-Trio: FC Bayern hofft auf Fan-Rückkehr am letzten Spieltag

Am 22. Mai spielt der FC Bayern zu Hause gegen Augsburg, die Bosse hoffen an diesem letzten Spieltag der Saison auf Fans im Stadion. Auch, um Trainer Hansi Flick und einige wohlverdiente Spieler gebührend zu verabschieden.

München - Die Corona-Lage in München entspannt sich leicht, die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt von Tag zu Tag, seit drei Tagen befindet sich die Landeshauptstadt unter dem Grenzwert von 100. Bereits in der kommenden Woche kommt es, sollte sich der Trend fortsetzen, zu Lockerungen.

Biergärten, Theater, Nagelstudios, sie alle dürften für Besucher öffnen – und vielleicht auch bald wieder Fußballstadien? Das hofft zumindest der FC Bayern, der dabei auf den letzten Bundesliga-Spieltag am 22. Mai spekuliert.

Auch beim letzten Spiel vor Fans war Augsburg der Gegner

In der heimischen Allianz Arena schließen die Münchner die Corona-Saison ab, Gegner ist der FC Augsburg. Am 8. März 2020 waren zuletzt 75.000 Fans im Bayern-Stadion – Gegner waren auch damals die Augsburger. Ein gutes Omen?

Können Trainer und Spieler gebührend verabschiedet werden?

"Natürlich hoffen wir, dass wir unsere Spiele wieder vor Zuschauern austragen können, wenn es denn das Pandemie-Level zulässt", sagte Co-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen der " ". Eine Fan-Rückkehr am letzten Spieltag wäre für die Bayern auch aus einem ganz bestimmten Grund besonders wichtig. "Es wäre beispielsweise viel schöner, wenn wir am letzten Bundesliga-Spieltag unseren Trainer Hansi Flick sowie die verdienten Spieler David Alaba, Javi Martínez und Jérôme Boateng vor einer gewissen Zahl an Fans statt in einem leeren Stadion verabschieden dürften. Das hätten sie sich verdient", so Dreesen.

Jan-Christian Dreesen. © Matthias Balk/dpa

Sowohl Trainer Flick als auch das Triple-Trio wird die Münchner zum Saisonende verlassen. Erst vor wenigen Tagen machten die Bayern offiziell, dass der auslaufende Vertrag mit Martínez nicht verlängert werde.

Dem "Bild"-Bericht zufolge erarbeite der FC Bayern aktuell ein Konzept, um im Falle einer möglichen Zuschauer-Rückkehr ins Stadion schnell reagieren zu können. Dreesen verweist dabei jedoch auch auf die Politik und stellt klar: "Die Gesundheit der Menschen muss immer an erster Stelle stehen."