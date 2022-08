Abgehängter Leroy Sané: Fünf Stars des FC Bayern liegen im Ranking vor ihm

Weil Mega-Talent Musiala und Gnabry in Bochum ausfallen, bekommt der Nationalspieler wohl seine erste Startelf-Chance. In der Offensiv-Hierarchie bei Bayern ist er dennoch nur das sechste Rad am Wagen.

20. August 2022 - 08:08 Uhr | Patrick Strasser