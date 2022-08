Personalsorgen beim FC Bayern: Musiala fällt wohl aus, auch de Ligt fraglich

Der beste Bayer der bisherigen Saison ist am Wochenende gegen Bochum wohl nicht dabei. Trainer Julian Nagelsmann wird einige Änderungen vornehmen müssen.

München - In den ersten drei Pflichtspielen verzichtete Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auf Änderungen in der Startelf: Sowohl beim Supercup-Erfolg gegen Leipzig (5:3) als auch beim Bundesliga-Auftakt gegen Frankfurt (6:1) und beim Heimspiel gegen Wolfsburg (2:0) ließ er die gleiche Elf auflaufen.

Veränderungen wird es nun aber am kommenden Wochenende geben, wenn der FC Bayern auswärts beim VfL Bochum ran muss (17.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker). Denn die Münchner plagen Personalprobleme.

Wirklich gravierend sind die Verletzungen zwar nicht, dennoch drohen einige Ausfälle. "Matthijs (de Ligt, d. Red.) hat einen Bänderriss in der Hand, Serge (Gnabry, d. Red.) hat einen knöchernen Ausriss am Handgelenk. Er hat einen Gips und zusätzlich Adduktorenprobleme", erklärte Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag.

Daneben ist auch der Einsatz von Dayot Upamecano fraglich, der einen Schlag aufs Fibulaköpfchen, das sich am Knie befindet, bekommen hat. "Da wissen wir noch nicht, ob er spielen kann", sagte Nagelsmann.

FC Bayern: Musiala kann gegen Bochum wohl nicht spielen

Am bittersten wiegt jedoch der höchstwahrscheinliche Ausfall von Jamal Musiala, der in der bisherigen Saison mit fünf Torbeteiligungen (vier Tore, eine Vorlage) brillierte. "Er wird Stand jetzt eher ausfallen", sagte Nagelsmann. "Er hat eine Zerrung im Übergang vom Hüftbeuger, im Adduktorenbereich". Die Verletzung sei "nichts Dramatisches", jedoch wolle man beim Offensiv-Juwel kein Risiko eingehen. "Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass nichts passiert."

Für de Ligt kommt die Verletzung an der Hand zur Unzeit, denn auch ohne Verletzungssorgen hätte Nagelsmann laut eigener Aussage an zwei Stellen in der Startelf umgebaut. Eine davon war der Neuzugang von Juventus Turin. "Ihn hätte ich gerne spielen lassen, soviel kann ich verraten." Der Innenverteidiger bekommt eine Schiene für seine Hand. Wenn er zusätzlich schmerzfrei ist, könnte er mit Bochum fahren. "Jetzt muss man aber noch sehen, wie sinnhaft das ist. Das werden wir morgen entscheiden", erklärte Nagelsmann.

Bei Upamecano scheint ein Einsatz jedoch möglich zu sein: "Er hat heute wieder trainiert, es war auch wieder okay. Er hat sich normal bewegt – ich gehe schon davon aus, dass er ganz normal spielen kann", so der Bayern-Coach. An der bisher souverän aufspielenden Innenverteidigung aus Upamecano und Lucas Hernández wird sich vorerst also wohl nichts ändern.

Coman nach Rotsperre wieder einsatzbereit

In der Offensive dürfte es durch die möglichen Ausfälle von Gnabry und Musiala aber zu einigen Änderungen kommen. Eine Möglichkeit: Kingsley Coman, der seine Rotsperre aus der Vorsaison abgesessen hat und gegen Bochum wieder einsatzbereit ist. Laut Nagelsmann sei der Franzose ein Kandidat für die Startelf – "er hat eine Monster-Qualität, auf die wir ungern verzichten, wenn er topfit ist".