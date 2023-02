"War ein Misstück": Iris Klein wollte Peter öffentlich das Genick brechen

Kehrtwende bei Iris und Peter Klein. Nach den erhobenen Fremdgeh-Vorwürfen, Fotos, Beleidigungen und Ausplaudern von intimen Geheimnissen rudert Iris Klein zurück. Sie entschuldigt sich bei Noch-Ehemann Peter und erklärt ihr Handlung – erneut mit feinen Spitzen....

Seit mehr als vier Wochen herrscht Zoff bei Iris Klein und Ehemann Peter, der sich am Rande des Dschungelcamps in Australien in Yvonne Woelke verliebte. Verbale Entgleisungen, unschöne Tiefschläge und unangenehme Enthüllungen folgten täglich. Es ging u.a. um Spritzen, die der muskulöse Peter nutzen würde, um mangelndes Stehvermögen in der Horizontalen und das Bekanntmachen seiner Sterilisation.

Iris Klein über Enthüllungen über Peter: "Übers Ziel hinausgeschossen"

Doch jetzt soll Friede eingekehrt sein. Das macht die Mutter von Daniela Katzenberger am Sonntag auf Instagram publik. Sie ist bereits in eine neue Wohnung auf Mallorca gezogen und habe erstmals seit Wochen wieder sechs Stunden durchgeschlafen, erzählt Iris Klein. "Ich habe mir vorgenommen, nur noch positiv nach vorn zu schauen. Von mir wird keine dreckige Wäsche mehr gewaschen. Ich habe auch übers Ziel hinausgeschossen und zu viele private Dinge erzählt. Es war falsch von mir."

Entschuldigung von Iris Klein: "Habe um Verzeihung gebeten"

Iris Klein zeigt Reue und entschuldigt sich bei Peter Klein: "Es tut mir leid, es waren die Emotionen, die verletzten Gefühle. Es war der Zorn, diese Wut. Vielleicht wollte ich ihm das Genick brechen – und das habe ich öffentlich gemacht. Das tut mir leid. Ich habe ihm um Verzeihung gebeten und er hat mir auch verziehen. Wir können ganz normal miteinander reden."

Weiß Iris Klein mehr? Sind Peter und Yvonne Woelke zusammen?

Ihr Verhalten reflektiert Iris Klein sehr genau: "Ich war schon ein Miststück. Ich habe ihm Sachen an den Kopf geschmissen, immer mit der Hoffnung, dass die andere ihn doch nicht will. Aber dem ist ja leider nicht so." Gemeint ist damit Yvonne Woelke. Weiß Iris Klein mehr? Will jetzt auch die Schauspielerin eine Beziehung mit dem Ex von Iris Klein? Iris bestätigt die Gerüchte, dass Peter Klein aktuell in Deutschland ist.

Einen häufig genannten Vorwurf will Iris Klein aber aus der Welt schaffen. Mit all dem Gezeter rund um ihr Ehe-Aus mache sie "kein Geld. Ich gebe keine Interviews, das machen andere. Manchmal wünsche ich mir, dass es Show gewesen wäre, dann hätte ich meinen Ehemann nicht verloren", sagt die Katzenberger-Mama traurig. Sie hofft sogar: "Vielleicht können wir so etwas wie Freunde werden."

Peter Klein reagiert auf Entschuldigung von Iris

Dann teilt Iris Klein und ein gemeinsames Foto mit Peter aus glücklicheren Tagen und schreibt in der Story: Danke für 20 Jahre wunderschöne Zeit, die ich mit dir verbringen durfte. Es tut mir leid, dass ich dich öffentlich beleidigt habe." Kurze Zeit später reagiert auch Peter Klein auf Instagram und teilt das Bild: "Ich wünsche mir wirklich nur Frieden und hoffe, dass wir in Zukunft vernünftig miteinander umgehen können."

Daniela Katzenberger steht zu Mama Iris: "Du wirst daran wachsen"

Und auch Daniela Katzenberger meldet sich nach einer Social-Media-Pause zu Wort. Sie verlinkt das Instagram-Profil von Mama Iris und teilt den Spruch: "Du hörst gerade Lieder zum Weinen, aber schon bald hörst du Lieder zum Tanzen. Du fühlst dich allein, aber ich weiß es – du wirst daran wachsen."