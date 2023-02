Peter Klein von Iris geblockt und in Yvonne Woelke verliebt: "Stehe zwischen allen Stühlen"

Genug ist genug: Peter Klein fühlt sich vom Krach zwischen Iris Klein und Yvonne Woelke aufgerieben. Jetzt poltert er auf Instagram so richtig los. Er wurde von seiner Noch-Ehefrau geblockt und sieht seinen Ruf beschädigt.

Klein gegen Klein: Peter Klein ist stinksauer über den Zickenkrach zwischen seiner Ex Iris und Yvonne Woelke, in die er verliebt ist.

Großer Krach bei den Kleins: Jetzt meldet sich noch Papa Peter zu Wort. Als Hahn im Korb steht der 55-Jährige – eigentlich vergleichsweise komfortabel – zwischen seiner früheren Liebe (und Ehefrau) Iris und Yvonne Woelke, die die Beziehung der Katzenberger-Eltern gehörig aus dem Gleis gebracht hat. Peter hat sich in Australien, am Rande des Dschungelcamps, in Djamila Rowes Busch-Begleitung verliebt.

Nach Trennung: Peter Klein tobt auf Instagram wegen Iris Klein

Bereits seine herausgehobene Position geht Peter Klein allerdings auf die Nerven: "Aktuell ist es ja so, dass wieder sehr viele Storys hochgeladen werden. Das ist für mich immer doof, weil ich zwischen den Stühlen stehe und meist Mittelpunkt dieser Aktionen bin", tobt Klein in seiner Instagram-Story.

Eigentlich habe er ja gedacht, dass sich die Lage zunehmend beruhige, nun aber behaupte seine Ex, dass er keine Kinder mehr zeugen könne. Dieser Tiefschlag verhallte nicht ungehört. Yvonne sprang ihm bei – was er einerseits ja auch schön fände, wiegelt Klein ab. Andererseits bestätigt er die Behauptung von Iris Klein, er sei sterilisiert – sie selbst habe sich allerdings einer Total-OP unterzogen und die Gebärmutter entfernen lassen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Kann Peter Klein noch Kinder zeugen?

"Es kann nicht sein, dass man Behauptungen aufstellt wie: 'Peter Klein kann keine Kinder mehr zeugen.' Es war nicht so einseitig, wie es zunächst dargestellt wurde. Sie hat es dann später berichtigt. Es lag daran, dass es von beiden Seiten nicht möglich war", so Peter Kleins Erklärung.

Den Zicken-Zoff findet er dennoch unerträglich: "Ich möchte niemandem die Schuld zuweisen. Letztendlich geht es darum, dass beide Personen ihre Gründe haben, warum sie es machen. Darüber zu urteilen, steht mir eigentlich nicht zu."

Peter Klein sieht Ruf beschädigt

Seiner Ex Iris Klein wirft er hier trotzdem einen besonders schlechten Stil vor – ohne sie namentlich zu nennen. "Dass man immer nur die Schuld auf einen abwälzt und sich selbst als Opfer hinstellt, ist einfach nicht gerechtfertigt." Und macht deutlich: "So etwas nennt man auch Rufschädigung."

Peter Klein bekommt Screenshots von "Unwahrheiten"

Viel bekäme er nicht mit, da er in "einigen Stories" von Iris Klein geblockt worden sei, so Peter Klein. Follower würden ihm aber relevante Screenshots von Lästereien zusenden, wenn wieder "Unwahrheiten" im Netz über ihn kursierten, die private Angelegenheiten beträfen: "Das fängt langsam an, mich richtig zu ärgern."

Ob es nach diesem Rundumschlag ein weniger ruhiger um das Trio wird? Man darf daran zweifeln. Peter zumindest betont, er wolle "in der Öffentlichkeit keine Schmutzwäsche waschen".