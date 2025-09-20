AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • VIP-Wiesn-Wahnsinn: Promis feiern Eröffnung vom Oktoberfest 2025

VIP-Wiesn-Wahnsinn: Promis feiern Eröffnung vom Oktoberfest 2025

Das Oktoberfest hat seit Samstagmorgen seine Pforten wieder geöffnet. Neben tausenden Besuchern feiern auch zahlreiche Promis die Wiesn 2025. Welche VIPs können auf dem größten Volksfest der Welt angetroffen werden?
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Auf dem Oktoberfest lassen es die Promis schon zum Anstich richtig krachen.
AZ, dpa 13 Auf dem Oktoberfest lassen es die Promis schon zum Anstich richtig krachen.
Caroline Reiber feiert gut gelaunt auf dem Oktoberfest.
imago/Matthias Gränz 13 Caroline Reiber feiert gut gelaunt auf dem Oktoberfest.
Lilly Becker übernimmt den Anstich in den Wildstuben.
Siegelring 13 Lilly Becker übernimmt den Anstich in den Wildstuben.
Markus Söder mit seiner Frau Karin Baumüller-Söder und Dieter Reiter mit seiner Frau Petra nach dem Anstich im Schottenhammel-Festzelt.
dpa/Peter Kneffel 13 Markus Söder mit seiner Frau Karin Baumüller-Söder und Dieter Reiter mit seiner Frau Petra nach dem Anstich im Schottenhammel-Festzelt.
Florian Silbereisen in der Festhalle Schottenhamel.
dpa/Britta Schultejans 13 Florian Silbereisen in der Festhalle Schottenhamel.
Jürgen Drews mit Ehefrau Ramona, der gemeinsamen Tochter Joelina Drews und ihrem Freund Adrian Louis
Britta Schultejans (dpa) 13 Jürgen Drews mit Ehefrau Ramona, der gemeinsamen Tochter Joelina Drews und ihrem Freund Adrian Louis
Leni Klum besuchte noch vor Anstich das Pre-Event von Tiffany.
Steffen Trunk 13 Leni Klum besuchte noch vor Anstich das Pre-Event von Tiffany.
Thomas Gottschalk darf beim Einzug der Wiesn-Wirte in der Schottenhamel-Kutsche mitfahren.
13 Thomas Gottschalk darf beim Einzug der Wiesn-Wirte in der Schottenhamel-Kutsche mitfahren.
Monika Gruber brauchte für ihren Anstich lediglich zwei Schläge.
Daniel von Loeper 13 Monika Gruber brauchte für ihren Anstich lediglich zwei Schläge.
Marianne und Michael Hartl bei der Eröffnung vom 190. Oktoberfest 2025.
imago/Agentur Wehnert 13 Marianne und Michael Hartl bei der Eröffnung vom 190. Oktoberfest 2025.
Hayley Hasselhoff posiert gut gelaunt mit Promi-Makler Marcel Remus.
imago/Agentur Wehnert 13 Hayley Hasselhoff posiert gut gelaunt mit Promi-Makler Marcel Remus.
Spielerfrauen in Bestlaune: Sophia Schneiderhan und Annika Neuer unterwegs zur Wiesn.
instagram/sophia.schneiderhan 13 Spielerfrauen in Bestlaune: Sophia Schneiderhan und Annika Neuer unterwegs zur Wiesn.
Mats Hummels' Freundin Nicola Cavanis zapfte im Schützenzelt von Familie Reinbold an.
instagram/nicola 13 Mats Hummels' Freundin Nicola Cavanis zapfte im Schützenzelt von Familie Reinbold an.
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Pünktlich um 12 Uhr wurde das 190. Oktoberfest mit dem traditionellen Anzapfen durch Münchens OB Dieter Reiter und zwölf Böllerschüssen eröffnet. Schon früh am Morgen standen die ersten Besucher vor den noch verschlossenen Toren, inzwischen ist das Festgelände gut gefüllt. Das Spektakel am ersten Wiesn-Tag wollen sich auch zahlreiche Promis nicht entgehen lassen. Welche VIPs feiern am Samstag (20. September) das größte Volksfest der Welt?

Bereits am Vorabend stand in der Münchner High Society alles im Zeichen der Wiesn. Noch vor dem offiziellen Start wurde bei der Heimatglück-Trachtenparty auf der Dachterrasse des Mandarin Oriental ausgelassen angestoßen. Und auch am Samstagmorgen war in der Stadt einiges geboten. Tiffany lud zahlreiche Promis, darunter auch Heidi Klums Tochter Leni, zum Schampus-Frühstück ein.

Lilly Becker und Monika Gruber: Promi-Damen übernehmen Wiesn-Anstich

Zum Anstich zeigten sich die VIPs in absoluter Party-Stimmung. Lilly Becker, Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker, übernahm sogar selbst das Anzapfen in den Wildstuben. Mit sechs kräftigen Hammerschlägen hieß es dann für die Dschungelkönigin: O’zapft is! Auch Monika Gruber durfte für die wartenden Gäste in der Schützenliesl die ersten Biere zapfen. Sie brauchte für den Anstich nur zwei gekonnte Schläge.

Gottschalk, Silbereisen und Drews: Die VIPs auf dem Oktoberfest

Beim Wiesn-Start darf Thomas Gottschalk natürlich nicht fehlen. Der Entertainer fuhr beim Einzug der Wiesn-Wirte auf dem Marstall-Wagen mit. Der AZ sagte er: "Ich bin eigentlich kein Oktoberfest-Freak – aber seitdem ich von München weg war, bin ich ein Fan geworden."

Unter die Feierwütigen mischte sich im Schottenhamel-Festzelt auch Schlager-Ikone und Entertainer Florian Silbereisen. Mit dabei waren außerdem Jürgen Drews mit Ehefrau Ramona sowie Tochter Joelina und ihr Partner Adrian Louis.

Neuer, Ballack, Hummels: Spielerfrauen tummeln sich auf der Wiesn

Zum Wiesn-Auftakt ließ sich auch die eine oder andere Spielerfrau auf der Theresienwiese blicken. Die Freundinnen Annika Neuer (Ehefrau von FC-Bayern-Torhüter Manuel Neuer) sowie Sophia Schneiderhan (Partnerin von Michael Ballack) läuteten gemeinsam den Start des diesjährigen Oktoberfestes ein. Und die Freundin von Mats Hummels, Model Nicola Cavanis, durfte im Schützenzelt von Familie Reinbold sogar selbst zum Anstich-Hammer greifen.

Welche weiteren Promis die Eröffnung des Oktoberfests 2025 feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Mamola99 vor einer Minute / Bewertung:

    Mir wird übel.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.