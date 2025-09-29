VIP-Trubel auf dem Oktoberfest: So haben die Promis das zweite Wiesn-Wochenende gefeiert

Das Oktoberfest 2025 ist schon zur Hälfte vorbei, dennoch strömen die Besucher in Massen auf das Festgelände. Am zweiten Wochenende feierten auch zahlreiche Promis wieder auf der Wiesn. Welche VIPs konnten angetroffen werden?

Auch Unternehmer Frank Thelen und Nathalie Thelen-Sattler lassen sich das Oktoberfest nicht entgehen.

Verena Kerth feiert mit einem Oktopus auf dem Oktoberfest auf dem Balkon des Käferzelt.

Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Christopher stehen im Marstall-Festzelt auf der Bühne und dirigieren.

Die Promis feiern das zweite Oktoberfest-Wochenende. Wer war auf der Wiesn unterwegs?

Viele Promis ließen sich den Wiesn-Start am 20. September und das erste Wiesn-Wochenende nicht entgehen. Auch in den Tagen danach besuchten Sänger, Schauspieler oder auch Politiker die exklusivsten VIP-Events auf dem Oktoberfest. Zum Almauftrieb in Käfers Wiesn-Schänke am 21. September präsentierten Stars wie Claudia Obert, Verena Kerth und Mariella Ahrens stolz ihre Dirndl. Am Folgetag lud Unternehmerin Cathy Hummels zu ihrem "WiesnBummel" ein: Oliver Pocher, Jenny Elvers und der Rapper Kollegah waren bei dem Event-Spektakel dabei. Der Mittwoch bot dann die "Ladies Red Wiesn" – unter anderem feierten Simone Ballack sowie Marianne Hartl im Festzelt Wildstuben. Welche Promis waren nun am zweiten Wiesn-Wochenende unterwegs?

Arnold Schwarzenegger in München: Hollywood-Star feiert zweites Wiesn-Wochenende

Hollywood-Schauspieler Arnold Schwarzenegger feierte auch dieses Jahr seinen traditionellen Oktoberfest-Besuch. Bereits am Donnerstagabend (25. September) erschien er überraschend im Marstall-Zelt – ebenso zeigte sich der Schauspieler am Freitag (26. September) auf der Wiesn.

An der Seite seiner Freundin Heather Milligan lockte es Schwarzenegger erneut ins Marstall-Zelt. Wenig verwunderlich stürzten sich viele Fotografen und Kamerateams auf den Hollywoodstar. Großes Blitzlichtgewitter war angesagt.

Lothar Matthäus mit Freundinnen auf der Wiesn

Am Freitag war auch Lothar Matthäus auf dem Oktoberfest anzutreffen. Der Ex-Fußballer (64) zeigte seiner Begleitung Theresa Sommer (26) das bunte Treiben auf der Theresienwiese. Erst Anfang der Woche waren sie gemeinsam bei der Auszeichnung zum Ballon d'Or auf dem Roten Teppich in Paris. In München ließen die Zwei den Abend im Käfer-Festzelt ausklingen.

Laut Informationen von "Bild" hat Theresa Sommer ihr Abitur in Osnabrück gemacht und studierte anschließend in am Scarborough College in England, am Kings College in London sowie an der Durham University Wirtschaft, Management und Psychologie.

Promis im Oktoberfest-Wahnsinn

Einen weiteren Ex-Kicker, nämlich Michael Ballack, packte das Wiesn-Fieber. Er zeigte sich in Begleitung seiner Partnerin Sophia Schneiderhan. Sie ist eine der besten Freundinnen von Nina Neuer – der Exfrau von Star-Torwart Manuel Neuer. Ebenso ließen sich Wayne und Annemarie Carpendale oder auch Matze Knop während des zweiten Wiesn-Wochenendes blicken.

Welche weiteren Promis auf dem Oktoberfest feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.