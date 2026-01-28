Simone Ballack verliert im Dschungelcamp die Nerven: Folgt der große emotional Zusammenbruch?

Simone Ballack harrt der Dinge im Dschungelcamp. Der Hunger ist immens, die Kräfte schwinden und anderen Promis bringen die Unternehmerin an den Rand der Verzweiflung. Wer Simone Ballack bei "Ich bin ein Star" sieht, merkt schnell: Im Camp weicht sie Konfrontationen aus – im echten Leben oder in der Münchner Schickeria ist das völlig anders.

Ihre Dschungel-Vorfreude war riesengroß. Die bittere Realität: großen Hunger, viel Streit und wenig Schlaf. Simone Ballack wischt sich die Tränen aus dem Gesicht.

Die 49-Jährige hat sich mehrere Monate auf das Dschungelcamp vorbereitet, tauschte sich mit engen Freundinnen und Ex-Teilnehmern aus, um Tipps für die RTL-Show zu erfahren. Exklusiv in der AZ hatte Simone Ballack auch überlegt, ob sie das Amulett mit dem Stein aus der gepressten Asche ihres toten Sohnes mitnehmen soll. Letztendlich hat sie sich dazu entschieden: "Das ist meine Kraftquelle."

Simone Ballack im RTL-Dschungelcamp: Kräfte lassen nach

Doch die Strapazen der Show-Produktion sind massiv. Simone Ballack reagiert nach ein paar Tagen gereizt. Weil Ariel Hediger an gleich mehreren Tagen mit null Sternen aus Dschungelprüfungen zurückkehrte, musste die Unternehmerin hungern. Eine kleine Portion mit Reis und Boden war stets die Hauptmahlzeit. Zu Hediger, die wegen eines Streits mit Mitcamperin Eva nicht zur Dschungelprüfung angetreten ist, sagte Ballack metaphorisch: "Wir haben alle Hunger. Danach kannst du ihr auf die Fresse hauen."

Wegen Dschungel-Zicke Ariel Hediger: "Bin maximal genervt"

Ballacks Augen werden im Dschungeltelefon feucht. Ariel Hediger bringt die Promi-Camper auf die Palme: "Bin maximal genervt, habe mich so gefreut, hier zu sein. Geile Leute, geile Prüfungen und nicht so ein Kindergarten. Das ist super anstrengend."

Simone Ballack ist vom Gezanke und Ariels Wutausbrüche genervt. Im Dschungeltelefon kommen die Tränen © RTL

Claudia Effenberg schließt Ballack-Abgang komplett aus

Promi-Freundin Claudia Effenberg drückt Simone Ballack besonders die Daumen. Seit über zwei Jahrzehnten kennen und schätzen sich die beiden. "Simone ist taff, witzig, cool und arbeitet viel. Sie ist eine Macherin", sagt Effenberg der AZ.

Simone Ballack und Claudia Effenberg kennen sich aus der Münchner Schickeria. © BrauerPhotos/P.Schoenberger

Simone Ballack: Rückzug aus oberflächlicher Bussi-Bussi-Gesellschaft

Ballack war jahrelang ein umtriebiges Mitglied der Münchner Schickeria. Sie besuchte gern die roten Teppiche der bayerischen Hauptstadt und genoss das Rampenlicht und die Boulevard-Berichterstattung – galt dabei aber stets als bodenständig, fair und offen. Trotz der oft oberflächlichen Bussi-Bussi-Gesellschaft suchte sie die ehrlichen Gespräche und scheute auch Konflikte nicht. Sie machte ihren Standpunkt stets unmissverständlich klar. Seit rund anderthalb Jahren sieht man die Unternehmerin aber deutlich weniger auf Society-Partys. Die 49-Jährige zog an den Gardasee, renovierte ihr Hotel und arbeitet dort als Geschäftsführerin.

Dass Ballack vorzeitig das Dschungelcamp freiwillig verlassen wird, schließt Effenberg in der AZ aus. Dr. Bob hatte beim Einzug der Kandidaten seine Zweifel: "Simone ist ein wenig besorgt. Oberflächlich wirkt sie mit allem zufrieden, aber man spürt, dass sie innerlich etwas beunruhigt ist. Es ist für mich noch zu früh zu sagen, wie sie sich im Dschungel schlagen wird, dafür muss noch mehr Zeit vergehen. Es könnte allerdings sein, dass sie am Ende aufgibt."

"Mache mir eher Sorgen um Simones Psyche"

Claudia Effenberg sagt in der AZ aber auch: "Ich mache mir eher Sorgen um Simones Psyche, weil sie ja echt viele schlimme Sachen erlebt. Sie hat ja auch die Kette mit der Asche ihres verstorbenen Sohnes dabei." Die Ehefrau von Ex-Kicker Stefan Effenberg weiß aber auch, dass der Geduldsfaden von Ballack schnell gerissen sei. Sie sei zwar hart im Nehmen und beiße sich stets durch, aber mit ihrer Meinung halte sie nicht hinterm Berg. "Ich hatte sie auch bei 'Promi Big Brother' gesehen. Da hatte Simone ja auch einen Moment, in dem sie weinte. Aber sie würde niemals freiwillig das Dschungelcamp verlassen", so Effenberg.

Emilio Ballack starb im Sommer 2021 mit nur 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal. © IMAGO / Picture Point

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Simone Ballack schaltet auf Durchzug

Bislang duckt sich Simone Ballack im Dschungelcamp weg. Sie weicht Konfrontationen aus und will Streit vermeiden. Dies zeigte sich auch am Montagabend, als es zwischen Ballack und Nicole Belstler-Boettcher krachte. Grit Boettchers Tochter fühlte sich von der Ex-Spielerfrau bevormundet. Simone Ballack "schalte auf Durchzug", weil Belstler-Boettcher ständig rede und alles kommentiere. "Das kann man als Mutter", zischte Ballack. Die angespannte Stimmung blieb.

Will sich auf keinen Streit mit Ariel Hediger einlassen

Simone Ballack zog sich auch am Dienstagabend schnell aus der Situation, als die streitsüchtige Ariel Hediger mal wieder eskalierte. Die Schweizerin forderte Ballack auf, ihr die Meinung direkt ins Gesicht zu sagen: "Es ist räudig, wie ihr da oben lästert!"

"Ariel ist eiskalt berechnend. Keine Lust, mit ihr Krieg zu bekommen"

Ballack rief zurück: "Es ist schwer, mit dir zu reden." Ariel wurde lauter: "Ich finde es beschämend, was ihr macht. Ihr lästert ab und ich höre es. Das ist peinlich und bodenlos!" Simone Ballack weiß um die perfide Sendezeit-Strategie von Reality-Star Ariel Hediger und hielt sich demonstrativ die Ohren zu. Die 49-Jährige über Ariel: "Sie ist eiskalt berechnend. Du kannst nur aus der Schussbahn gehen. Habe keine Lust, mit ihr Krieg zu bekommen."

Die Geduld ist am Ende: Simone Ballack kann Ariel Hediger kaum noch ertragen. © RTL

Behält Simone Ballack die Nerven? Wird sie ihre Meinung im Dschungelcamp noch klarer äußern können? Im aktuellen Dschungelcamp-Voting sehen die AZ-Leser die 49-Jährige weit vorn...