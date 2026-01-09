Simone Ballack: Dschungelcamp-Bammel wegen Stein aus Asche ihres toten Sohnes (†18)

Simone Ballack zieht 2026 ins RTL-Dschungelcamp. Eine Frage bewegt sie schon jetzt tief im Herzen. Nimmt sie den Anhänger mit einem Stein aus der Asche ihres verstorbenen Sohnes Emilio als Luxusgegenstand mit oder ist das Risiko zu groß? Die exklusiven Details...

Es ist eine der emotionalsten Entscheidungen vor dem Start ins RTL-Dschungelcamp 2026. Simone Ballack (49) hadert mit der Frage, ob sie ein ganz besonderes Schmuckstück mit nach Australien nehmen soll. Der Anhänger enthält einen Stein aus der gepressten Asche ihres 2021 verstorbenen Sohnes Emilio (†18). Ein Unikat, unbezahlbar, voller Erinnerungen. Doch genau dieser Luxusgegenstand könnte Ballack im australischen Busch wieder abgenommen werden.

Die Dschungel-Zusage kam vor Monaten

Dass sie Teil der neuen Dschungelcamp-Staffel wird, weiß Simone Ballack schon länger. "Die Gespräche sind schon länger her. Die finale Zusage habe ich vor ein paar Monaten bekommen", verrät sie der AZ. Der Countdown läuft und die Vorbereitung ist intensiv.

Eisbaden statt Luxus: Simone Ballack härtet sich ab

Um körperlich und mental fit zu werden, unterzieht sich Ballack einem harten Trainingsprogramm. "Ich gehe aktuell täglich im Starnberger See eisbaden. Hier muss ich selbstdiszipliniert und ganz bei mir selbst sein", erzählt sie. Gleichzeitig versucht Simone Ballack, bewusst zur Ruhe zu kommen: "Außerdem fahre ich komplett runter. Das wird mir hoffentlich helfen, meine Batterien aufzuladen."

Unterschätzt sie das Dschungelcamp nicht? Keineswegs! "Ich weiß ganz genau, worauf ich mich eingelassen habe. Ich kenne alle Dschungelcamp-Staffeln aus dem TV."

Warum sie wirklich ins Dschungelcamp geht

Zeitlich passt der Trip nach Australien perfekt in ihr Leben. Die Kinder sind groß, beruflich ist gerade Ruhe eingekehrt – und ein runder Geburtstag steht an. "Meine Kinder sind längst erwachsen und aus dem Haus. Mein Hotel am Gardasee ist aktuell geschlossen. Ich habe im Winter also nichts zu tun", lacht Simone Ballack.

Eine psychische Ausnahmesituation wartet bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf Simone Ballack: "Ich werde im Februar 50, daher gönne ich mir jetzt noch einen Dschungel-Aufenthalt. Spaß beiseite: Während sich andere Prominente um eine Dschungelcamp-Teilnahme bewerben, sehe ich es als großes Abenteuer. Ich stelle mich dieser riesengroßen Herausforderung gern und will wissen, ob ich es durchziehen kann. Ich will es mir selbst beweisen."

Die Gage als zusätzlicher Anreiz

Natürlich spielt auch das Finanzielle eine Rolle. Simone Ballack macht daraus kein Geheimnis: "So viel sei verraten: Die Gage fiel so aus, dass sie ein zusätzlicher, nicht unerheblicher Anreiz für die Teilnahme am Dschungelcamp war."

Stein besteht aus Asche ihres verstorbenen Sohnes

Der emotionalste Punkt bleibt jedoch die Frage nach einem Luxusgegenstand. "Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich den Anhänger mit einem Stein meines Sohnes mitnehme. Er besteht aus der gepressten Asche von Emilio."

Luxusgegenstand mit Herz – oder lieber verzichten?

Der Grund für Simone Ballacks Sorge ist klar: "Dieses einmalige Schmuckstück hat einen riesengroßen emotionalen Wert für mich und ich würde den Anhänger niemals in fremde Hände geben."

Da den Dschungel-Promis im Laufe der Staffel ihre Luxusgegenstände wieder entzogen werden können, denkt Ballack ernsthaft darüber nach, den Anhänger nicht mitzunehmen: "Weil uns Kandidaten im Lauf der Staffel die Luxusgegenstände abgenommen werden könnten, verzichte ich vielleicht auf eine Mitnahme..."

Wird tödlicher Unfall im Camp ein Thema sein?

Ob sie im Dschungel über ihren verstorbenen Sohn sprechen wird, lässt Simone Ballack offen: "Ich nehme mir das nicht fix vor und es hat für mich keine Priorität. Aber wenn es dazu kommen sollte, dann ist es eben so. Dieses Thema gehört nun mal zu mir."

Simone Ballacks Rolle im Camp: Antreiberin statt Drama-Queen

Statt Zickenkrieg oder Küchenkommando sieht sich Ballack in einer anderen Rolle. "Ich will eher Motivatorin sein. Das kann ich gut. Ich bin gern die treibende Kraft." Ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn gehöre ebenfalls zu ihr – der könne ihr im Camp helfen, sie aber auch dazu bringen, sich in Konflikte einzumischen.

Auf diese Stars freut sie sich besonders

Auch auf menschlicher Ebene startet sie nicht unvorbereitet in das Dschungel-Abenteuer: "Auf Mirja, Hardy, Nicole, Hubert und Samira freue ich mich besonders. Die kenne ich alle und wir mögen uns." Doch Simone Ballack weiß: Das Dschungelcamp als TV-Show kann unberechenbar sein: "Fahre mit einem Freund in den Urlaub, dann lernst du ihn noch einmal besser kennen."

Ob mit oder ohne Emilios Asche-Anhänger – für Simone Ballack wird das Dschungelcamp 2026 vor allem eines: eine emotionale Grenzerfahrung. "Ich fliege nach Australien, um zu gewinnen! Die Dschungelkrone ist ganz klar mein Ziel."

