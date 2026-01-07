Völlig abgehärtet: So bereitet sich Simone Ballack aufs Dschungelcamp vor

In wenigen Tagen zieht Simone Ballack ins RTL-Dschungelcamp – doch vorher unterzieht sie sich einem eisigen Härtetest. Bei zwei Grad springt sie in den Starnberger See und zeigt: Für Australien ist sie bereit.

In wenigen Tagen hebt ihr Flieger nach Australien ab. Am 23. Januar zieht Simone Ballack ins RTL-Dschungelcamp. Auf giftige Nattern, nervenaufreibende Prüfungen und Sendezeit-gierige Mitstreiter will man schließlich optimal vorbereitet sein. Die Moderatorin hat ihren ganz eigenen, ziemlich coolen Weg gefunden.

Simone Ballack: Eisbaden vor "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"

In ihrem Zuhause in Berg am Starnberger See nutzt Simone Ballack die letzten Tage, um sich körperlich und mental abzuhärten. Ihr Ziel: möglichst unerschrocken ins Abenteuer "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" starten.

Am Sonntag lässt Ballack ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. In einem Video ist zu sehen, wie sie im Bademantel über einen schneebedeckten Steg am Starnberger See läuft. Dann geht alles ganz schnell: Mantel aus und im Badeanzug ins eiskalte Wasser.

Der See hat gerade einmal zwei Grad, verrät Ballack. Dennoch bleibt die Dschungelcamp-Kandidatin erstaunlich gelassen. Ihre ersten Worte im Wasser: "Eigentlich geht’s." Hinter der Kamera ist eine Frau zu hören, die sie beruhigt: "Atme ganz ruhig."

Simone Ballack: "Ich bin glaub angefroren"

Ganz ohne Humor geht es bei Simone Ballack aber nicht. Nach wenigen Sekunden im eiskalten Wasser meldet sich dann doch die Realität: "Ich weiß gar nicht, ob ich mich noch bewegen kann. Ich bin glaub angefroren." Doch auch das nimmt Simone Ballack mit einem Lachen – und beweist, dass sie hart im Nehmen ist.

Schreck, lass nach: Simone Ballack wagt Eisbaden im 2 Grad kalten Starnberger See. © Instagram/Simone Ballack

Abgehärtet für den Dschungel

Eisbaden als Vorbereitung auf das RTL-Dschungelcamp? Für Simone Ballack offenbar genau der richtige Weg. Wer bei zwei Grad freiwillig in den Starnberger See steigt, dürfte sich von australischem Dschungelwetter, hungrigen Mitcampern und Ekel-Prüfungen kaum noch schrecken lassen.

Schneller Einstieg: Simone Ballack zeigt sich hart im Nehmen. © Instagram/Simone Ballack

Ob diese Strategie ihr im Camp hilft, wird sich ab dem 23. Januar zeigen. Eins steht schon jetzt fest: Simone Ballack ist bereit, an ihre Grenzen zu gehen.