Verlässt Simone Ballack das Dschungelcamp freiwillig? Dr. Bob sorgt für erhitzte Gemüter

Die ersten sind bereits wütend, ehe der ganz große Kandidaten-Zoff im eigentlichen Dschungelcamp losgeht. Dschungel-Arzt Dr. Bob spricht Simone Ballack die Busch-Tauglichkeit ab – zum Entsetzen von Ballacks Promi-Freunden. Diese toben in der AZ und widersprechen klar. Außerdem gilt für Simone Ballack eine besondere "Ich bin ein Star"-Regel...

Noch bevor der erste große Streit im australischen Dschungel eskaliert, sorgt Simone Ballack bereits für hitzige Diskussionen. Ausgerechnet Dschungel-Arzt Dr. Bob äußert Zweifel, ob die Unternehmerin den Strapazen der Show gewachsen ist. In München sorgt das für massiven Widerspruch. Freunde und Wegbegleiter stellen sich geschlossen hinter Ballack und schießen scharf gegen die Einschätzung des Kult-Docs.

Dr. Bob zweifelt an Simone Ballack

Nach dem Kennenlernen der zwölf Dschungelcamper schlägt Dr. Bob überraschend zurückhaltende Töne bei Simone Ballack an: "Simone ist ein wenig besorgt. Oberflächlich wirkt sie mit allem zufrieden, aber man spürt, dass sie innerlich etwas beunruhigt ist. Es ist für mich noch zu früh zu sagen, wie sie sich im Dschungel schlagen wird, dafür muss noch mehr Zeit vergehen. Es könnte allerdings sein, dass sie am Ende aufgibt."

Dr. Bob ist das Gesicht des Dschungel-Ärzteteams. © RTL

Ärger um Simone Ballack wegen angeblichem Dschungel-Abbruch: Die Schickeria schlägt zurück

Eine Aussage, die im Umfeld der 49-Jährigen für Empörung sorgt. Besonders deutlich wird Freundin und Managerin Birgit Fischer-Höper. Sie begleitet Simone Ballack sogar nach Australien und kennt deren Zustand genau. In der AZ stellt sie klar, dass Ballack hochmotiviert sei und ein klares Ziel verfolge. Für sie stehe fest, dass Simone keinesfalls freiwillig den Rucksack packen werde. Im Gegenteil, sie wolle am Ende ganz oben stehen: "Simone kämpft bis zum bitteren Ende."

Promi-Managerin Birgit Fischer-Höper reiste mit Simone Ballack nach Australien. © imago/Star-Media

Claudia Effenberg widerspricht Dr. Bob deutlich

Auch TV-Star Claudia Effenberg meldet sich in der AZ zu Wort und nimmt kein Blatt vor den Mund: "Ich kenne Dr. Bob und mag ihn total gerne, aber hier muss ich ihm deutlich widersprechen. Simone Ballack wird definitiv nicht aufgeben. Simone ist taff, witzig, cool und arbeitet viel. Sie ist eine Macherin. Nie im Leben geht sie freiwillig aus dem Dschungelcamp."

Kennen sich seit über 20 Jahren: Simone Ballack und Claudia Effenberg. © BrauerPhotos/P.Schoenberger

"Simone hat noch nie aufgegeben"

Schmuck-Designerin Nicole Hayduga kennt Simone Ballack seit Jahren und besuchte sie erst kurz vor dem Abflug nach Australien. Auch sie kann Dr. Bobs Zweifel nicht nachvollziehen und sagt der AZ: "Seit ich Simone kenne, hat sie noch nie etwas aufgegeben, was sie sich in den Kopf gesetzt hat. Simone hat in ihrem Leben Situationen überstanden, die weit herausfordernder waren als der Dschungel. Ich hoffe und wünsche mir, sie kommt mit der Krone nach Hause."

Eng verbunden: Nicole Hayduga und Freundin Simone Ballack. © imago/Future Image

Ballacks Friseur: "Dr. Bob ist kein Psychologe oder Hellseher"

Promi-Friseur André Schulz geht noch einen Schritt weiter und kritisiert das öffentliche Bild der Kandidatin. Viele würden Simone Ballack unterschätzen und auf ihre Rolle als Fußballer-Ex oder trauernde Mutter reduzieren. Dabei sei Ballack Unternehmerin, Mutter, Gastronomin und Hotelmanagerin. "Es ist nicht so, dass Simone im alltäglichen Leben nur Honig schleckt – auch sie hat Alltagsprobleme", so der Coiffeur zur AZ. Schulz betont, dass Dr. Bob weder Psychologe noch Hellseher sei und Simone im Camp zeigen werde, wer sie wirklich ist: "Simone hat im Dschungelcamp die Chance, sich selbst zu beweisen und wird Einblicke in ihr wahres Seelenleben geben."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Besonderer Luxusgegenstand: Extra-Regel für Simone Ballack

Für Simone Ballack gilt im Dschungelcamp zudem eine Sonderregel. Als Luxusgegenstand nimmt sie einen Anhänger mit der gepressten Asche ihres verstorbenen Sohnes Emilio mit. In der AZ erklärte Ballack offen und exklusiv, wie wichtig ihr dieses Schmuckstück sei und dass sie es niemals aus der Hand geben würde. Doch was passiert mit der Kette samt emotional wertvollem Asche-Stein, wenn die Luxusgegenstände der Kandidaten abgenommen werden?

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Nach intensiven Gesprächen handelte Ballack mit der Produktion eine Sonderlösung aus. Die Kette werde in einem Beutel aufbewahrt und von einem Mitarbeiter bewacht, so Ballack in "Bild". Auch im Fall einer vollständigen Abgabe sei klar geregelt, wo sich der Anhänger befinde. Das habe Ballack Sicherheit gegeben und innerlich Ruhe verschafft.

Ob Dr. Bob seine Einschätzung im Laufe der Staffel revidieren muss, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch schon jetzt klar: Simone Ballack geht mit Rückhalt, Kampfgeist und einer besonderen emotionalen Stärke in den Dschungel. Und ihre Münchner Freunde stehen fest hinter ihr. Wie immer.

Archivhinweis: Der Text stammt aus unserer Berichterstattung vom 23. Januar 2026 und wurde unverändert erneut veröffentlicht.