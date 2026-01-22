Simone Ballack mit Asche ihres toten Sohnes: Die ersten Fotos vom Dschungel-Dreh

Jetzt steht Simone Ballacks Entscheidung fest: Sie nimmt tatsächlich einen Anhänger mit der Asche ihres verstorbenen Sohnes Emilio mit ins Dschungelcamp. Exklusiv in der AZ hatte Ballack bereits vor zwei Wochen offen darüber gesprochen, wie schwer ihr diese Frage fiel – und ob sie diesen sehr persönlichen Schritt wirklich gehen soll. Die AZ zeigt die ersten Fotos von den IBES-Dreharbeiten...

Die Dreharbeiten für das RTL-Dschungelcamp haben begonnen. Die ersten fünf der zwölf Kandidaten wurden aus dem Hotel abgeholt. Samira Yavuz, Simone Ballack, Stephen Dürr, Hubert Fella und Nicole Belstler-Boettcher trafen am Strand der Gold Coast auf die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen.

Dschungelcamp-Dreh gestartet: Erste Bilder von Simone Ballack

Simone Ballack (49) trägt einen Jumpsuit – und den emotional wertvollsten Gegenstand ihres Lebens. Die Unternehmerin nimmt eine Kette mit Amulett und einem Stein aus der Asche ihres 2021 verstorbenen Sohnes mit in den australischen Busch: "Die Kette gibt mir Kraft, Energie und ist immer bei mir." Ihr zweiter Luxusgegenstand bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": Babypuder, um "feuchte Stellen irgendwie trocken zu bekommen".

Simone Ballack: Wertvolle Kette als Luxusgegenstand

Lange hatte Ballack überlegt, den Anhänger mit ins Camp zu nehmen, erklärte sie exklusiv der AZ. Jetzt hat sich die 49-Jährige dazu entschlossen. "Ich trage sie nur ganz selten, weil ich immer Angst habe, dass sie wegkommt", begründete sie ihre Entscheidung im RTL-Interview. Die Kette gebe ihr Stärke und Energie: "Ich bin immer froh, wenn ich sie dabei habe. Ich kann zwischendrin mal anfassen und das ist etwas ganz Positives."

Start der Dschungel-Dreharbeiten: Am Stand wird u.a. Simone Ballack (2.v.l.) von den Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen begrüßt. © RTL

Langes Hadern vor der Entscheidung

Bereits am 7. Januar hatte Simone Ballack im Interview mit der Abendzeitung ausführlich über ihr Dilemma gesprochen: "Dieses einmalige Schmuckstück hat einen riesengroßen emotionalen Wert für mich und ich würde den Anhänger niemals in fremde Hände geben." Weil im Dschungelcamp Luxusgegenstände bei Regelverstößen aber eingesammelt werden können und auch bei Prüfungen abgelegt werden müssen, überlegte sie, auf eine Mitnahme zu verzichten. Doch nun hat sie "eine gute Lösung gefunden".

Jan Köppen zu den Kandidaten: "Ein ganz herzliches Willkommen an dieser Stelle zu etwas ganz Exklusivem: Nur 150 Prominenten vor euch war es möglich, das zu erleben!" © RTL

"Die Produktion wird sich darum kümmern. Es gibt ein Beutelchen, in dem die Kette aufbewahrt und von einem Mitarbeiter bewacht wird." Das gelte auch für den Fall, dass die Luxusgegenstände ganz abgegeben werden müssen. Sie habe genau wissen wollen, wo ihre Kette dann hinkommt. "Jetzt weiß ich das und bin damit fein", betonte Simone Ballack in "Bild".

Sohn Emilio aus der geschiedenen Ehe mit Fußballstar Michael Ballack (49) starb im August 2021 mit nur 18 Jahren bei einem Quadunfall im Portugal-Urlaub. Einen Teil seiner Asche ließ Ballack zu einem Stein pressen und in einen Kettenanhänger aus zwei Engelsflügel einarbeiten. Die beiden haben mit Louis (24) und Jordi (20) noch zwei weitere Söhne.