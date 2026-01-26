Münchner Promis zanken sich im Dschungelcamp: "Mein Leben lang nimmt mich keiner ernst"

Sie kennen sich aus der Münchner Schickeria, doch enge Freundinnen sind Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher und Moderatorin Simone Ballack im Dschungelcamp nicht. Zwischen den beiden TV-Ladys herrscht dicke Luft. Welche Vorwürfe bei "Ich bin ein Star" fallen.

Im australischen Dschungelcamp ist die Stimmung zwischen Nicole Belstler-Boettcher und Simone Ballack merklich angespannt. Ariel Hediger greift das Thema direkt auf und spricht Nicole auf ihr Verhältnis zu Simone an: "Ich beobachte dich und höre deine Kommentare", sagt die 22-Jährige.

Nicole Belstler-Boettcher will Simone Ballack die Meinung geigen

Nicole reagiert offen und ehrlich: "Sie behandelt mich wie einen Depp, dann fühle ich mich bevormundet. Wenn ich etwas sage, wird mir über den Mund gefahren." Schon im Dschungeltelefon klagt die Tochter von Grit Boettcher darüber, dass Simone ständig Kritik an ihr übe. "Ich fühle mich bevormundet." Ariel erklärt: "Egal, was Nicole macht, Simone hat immer etwas zu korrigieren."

Nicole ist verzweifelt und fährt sich nervös durch die Haare: "Es ist der rote Faden in meinem Leben, dass mich keiner ernst nimmt." Ariel versucht, Nicole zu stärken: "Du musst dich nicht unterkriegen lassen. Du bist eine erwachsene Frau."

Belstler-Boettcher spürt selbst, dass sie etwas tun muss, um die Situation zu klären: "Ich muss wohl langsam mal etwas sagen." Und meint im Dschungeltelefon: "Du musst den Mund aufmachen, ansonsten gehst du hier ein."

Der Ton zwischen den beiden Frauen verschärft sich, als Simone Ballack Nicole mit Pierre Sanoussi-Bliss, dem Vizekönig der vergangenen IBES-Staffel, vergleicht. Zunächst gefällt Nicole der Vergleich: "Der war nicht so angepasst. Du bist auch nicht angepasst. Du machst es so, wie dir der Schnabel gewachsen ist."

Im australischen Busch: Simone Ballack im hitzigen Austausch mit Nicole Belstler‑Boettcher. © RTL

Nicole im Dschungelcamp: "Du nimmst keinen meiner Vorschläge an"

Doch mit jedem Satz wird Simone Ballack deutlicher in ihrer Kritik. Die Stimmung kippt. Nicole reagiert zunehmend ungehalten: "Ich sage doch gar nicht so viel und wenn ich etwas sage, hast du etwas daran auszusetzen." Schließlich wird sie noch deutlicher: "Egal, was ich sage, du nimmst keinen meiner Vorschläge an. Das gibt mir kein gutes Gefühl. Ich gehe dann auf Rückzug."

"Ich bin ein Star": Simone Ballack verteidigt sich – doch die Spannung bleibt

Simone zeigt sich pikiert und verteidigt sich: "Ich habe probiert, ein positives Gespräch anzufangen." Doch ihr Versuch, die Situation zu entspannen, scheitert. Statt Annäherung hagelt es Vorwürfe, und am Ende legt Simone nach: Nicole rede im Dschungelcamp zu viel und kommentiere alles, was sie tue. "Ich schalte dann auf Durchzug. Das kann man als Mutter", zischt Simone. Nicole antwortet trocken: "Wir sind hier alle Mütter." Die Folge: Zwischen den beiden Münchner Schickeria-Mitgliedern ist eine spürbar angespannte Stimmung entstanden.

Zu Bauer Patrick Romer schimpft Simone Ballack später wegen Ariel Hediger: "Noch so ein Ding und du siehst mich austicken. Morgen knallt es."