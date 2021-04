Prinz Philip: Ablauf der Beerdigung, Queen-Statement und warum Meghan nicht kommt

Nach dem Tod von Prinz Philip, dem Ehemann der Queen, findet am 17. April (Samstag) der Gottesdienst auf Schloss Windsor und die Beisetzung im Königlichen Gewölbe in der St.-Georgs-Kapelle statt. Welche Royals kommen? Was ist der Grund für Meghans Fehlen? Wie lauten die Statements von Königin und Prinz Charles?

Am Buckingham Palast weht die Fahne Großbritanniens auf halbmast, das Land weint um Prinz Philip. Mit 99 Jahren ist der Ehemann der Queen am 9. April 2021 gestorben. Die royale Familie wird jetzt zusammenkommen, um ihren Ehemann, Vater und Großvater zu betrauern. Aber wie ist diese Zusammenkunft in Zeiten von Corona möglich und wann wird Prinz Harry aus Amerika anreisen?

Die Flagge Großbritanniens weht auf halbmast auf dem Buckingham Palace, nachdem bekannt wurde, dass der Herzog von Edinburgh, Prinz Philip, im Alter von 99 Jahren gestorben ist. © Matt Dunham/AP/dpa

Dürfen Harry und Meghan nach Großbritannien einreisen?

Seit etwa einem Jahr leben Prinz Harry und Herzogin Meghan in den USA. Eine Einreise in ihre alte Heimat Großbritannien dürfte für das Paar kein Problem werden. Laut Webseite der Regierung dürfen Reisende das Land betreten, wenn es dafür einen triftigen Grund gibt. Für Einreisende gilt in Großbritannien aktuell eine verpflichtende Quarantäne von zehn Tagen. Ein negativer Corona-Test kann diese nach fünf Tagen verkürzen. Sollte Prinz Harry den Sonderstatus eines Diplomaten zugesprochen bekommen, könnte er laut "Daily Mail" womöglich um die Selbstisolation herumkommen.

Prinz Harry: Ankunft in London am Sonntag

Für den Ernstfall hatte sich Harry bereits im Februar, als Prinz Philip aufgrund von Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden war, in Selbstisolation begeben. Er soll auch Vorkehrungen getroffen haben, um mit einem Privatjet schnellstmöglich nach London reisen zu können. Britische Medien rechnen bereits am Sonntag (11. April) mit der Ankunft von Prinz Harry.

Grund für Meghans Fehlen bei der Beerdigung ist die Schwangerschaft

Ein Palastsprecher hat bestätigt, dass der 36-Jährige an der Beerdigung seines Großvaters am kommenden Samstag (17. April) teilnehmen wird. Seine Frau Herzogin Meghan (39) wird jedoch nicht dabei sein. Der Schwangeren sei von ihrem Arzt von der Reise abgeraten worden, hieß es. Das zweite Kind von Meghan und Harry soll im Sommer zur Welt kommen. Es wird ein Mädchen.

Prinz Philip: Termin von Beerdigung und Bestattung am 17. April

Die Trauerfeier für Prinz Philip wird am 17. April in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor stattfinden – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sie wird aber live im TV übertragen.

Ablauf der Trauerfeier und wo wird Philip beerdigt?

Die Trauerzeremonie wird wegen der Corona-Pandemie stark reduziert sein. Wegen der Corona-Regeln sind nur 30 Trauergäste erlaubt. Premierminister Boris Johnson sagte seine Teilnahme bereits ab, um Familienmitgliedern den Vortritt zu lassen. Eine Prozession in der Öffentlichkeit soll es nicht geben. Stattdessen soll der Sarg Philips in einem extra angepassten Land Rover innerhalb der Schlossmauern zur Kapelle gefahren werden, gefolgt von einer kleinen Trauergemeinde, bestehend aus Prinz Charles und anderen Familienmitgliedern. William und Harry sollen laut britischen Medienberichten nebeneinander hinter dem Sarg ihres Großvaters gehen.

Keine öffentliche Aufbahrung: Wo ist Philips Leichnam?

Prinz Philip habe keine öffentliche Aufbahrung gewollt, berichtet das "College of Arms". Sein Leichnam verbleibt bis zur Trauerfeier auf Schloss Windsor.

Sarg von Prinz Philip wird mit Land Rover transportiert

"Der Sarg, der von einer von den Royal Marines gefundenen Trägerpartei getragen wird, wird vom Dekan von Windsor und dem Erzbischof von Canterbury oben auf der Westtreppe der St. George's Chapel empfangen. Die Marinekappe und das Schwert des Herzogs von Edinburgh werden vor dem Gottesdienst auf den Sarg gelegt, und die Insignien seiner königlichen Hoheit werden auf den Altar der Kapelle gelegt. Am Ende des Gottesdienstes wird Seine Königliche Hoheit im Königlichen Gewölbe in der St.-Georgs-Kapelle beigesetzt", heißt es in der Erklärung des Palastes.

Beisetzung im Königlichen Gewölbe in der St.-Georgs-Kapelle

Am Ende des Gottesdienstes wird Prinz Philip im Königlichen Gewölbe in der St.-Georgs-Kapelle beigesetzt. Hier liegen unter anderem die letzten drei Könige George VI. (†1952), George V. (†1936) und Edward VII. (1910) sowie ihre Ehefrauen Queen Elizabeth (Queen Mum, †2002), Queen Mary (†1953) und Queen Alexandra (†1925).

Trauergäste: Wer kommt zum Gottesdienst und zur Bestattung?

Wegen der Corona-Pandemie ist ein hohes Gäste-Aufkommen ausgeschlossen. "Der Prinz von Wales und Mitglieder der königlichen Familie werden zu Fuß an der Prozession unmittelbar hinter dem Sarg des Herzogs von Edinburgh teilnehmen, zusammen mit Mitarbeitern aus dem Haushalt seiner königlichen Hoheit", ist dem Statement zu entnehmen. "Mit Ausnahme der Mitglieder der königlichen Familie und des Privatsekretärs seiner königlichen Hoheit werden diejenigen, die an der Prozession teilgenommen haben, die St.-Georgs-Kapelle nicht betreten."

Prinz Philip: Wo kann man die Beisetzung und die Trauerfeier im TV sehen?

Die Trauerfeier wird live im Fernsehen übertragen. Der Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle soll demnach um 16 Uhr (MESZ) mit einer landesweiten Schweigeminute beginnen. Welche deutschen TV-Sender am Samstagnachmittag live berichten, ist noch nicht bekannt.

Woran ist Prinz Philip gestorben?

Wie der Palast am 9. April mitteilte, sei Prinz Philip "friedlich in Windsor Castle verstorben". Ob die Todesursache des Ehemanns von Queen Elisabeth sein Herzproblem war, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Am 16. Februar war der 99-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert worden, weil er sich "unwohl" gefühlt habe. Später wurde bekannt, dass der Prinz erfolgreich am Herzen operiert wurde. Nach vierwöchigem Klinikaufenthalt durfte er am 16. März wieder nach Hause, wo er am 9. April verstarb.

Statements der Royals zum Tod von Prinz Philip

Einen Tag nach Philips Tod erklärte die Queen: "Er war ganz einfach mein Halt und meine Stärke in all diesen Jahren, und ich und seine ganze Familie und dieses und viele andere Länder stehen bei ihm in einer größeren Schuld, als er jemals beanspruchen würde oder wir jemals wissen werden."

Thronfolger Prinz Charles trat am Samstagabend vor die Kameras und bedankte sich im Namen der Royals: "Mein lieber Papa war ein ganz besonderer Mensch, der wie ich denke, vor allem überwältigt wäre von der Reaktion und den bewegenden Dingen, die über ihn gesagt wurden." Die Familie sei dafür "zutiefst dankbar".

Bereits am Freitagabend äußerten sich Harry und Meghan auf ihrer Webseite: "In liebendem Andenken seiner Königlichen Hoheit des Herzogs von Edinburgh - 1921-2021 - Danke für deinen Einsatz - Du wirst schwer vermisst werden."

Kommt es zur Versöhnung bei Harry mit Bruder William und Vater Charles?

Ob die Royals die Gelegenheit für eine Aussöhnung nutzen werden, wie britische Medien spekulieren? Prinz Harry hatte sich besonders mit seinem Bruder Prinz William und seinem Vater Prinz Charles überworfen.

Im Mittelpunkt des Streits stehen Vorwürfe von Harry und Meghan über mangelnde Rücksichtnahme auf das Paar und sogar rassistische Äußerungen innerhalb der Familie – Meghan hat teilweise afroamerikanische Wurzeln. Für Sprengkraft sorgte vor allem, dass die beiden dies alles bei einem aufsehenerregenden Interview mit US-Talkshowlegende Oprah Winfrey in der Öffentlichkeit ausbreiteten. Seitdem herrscht Eiszeit.