Prinz Harry und Prinz William: "Spannungen weiter verstärkt"

Zur Krönung am 6. Mai wird die Welt auf die royale Familie blicken – ganz besonders auf Prinz William und Prinz Harry. Werden sich die Brüder durch dieses historische Ereignis weiter voneinander entfernen? Könnte der Streit eskalieren? Die AZ hat bei einer Expertin für Beziehungen nachgefragt.

Selten hat ein familiäres Zerwürfnis weltweit für mehr Schlagzeilen gesorgt wie der Bruch innerhalb der royalen Familie. In Interviews und einer Skandal-Dokumentation hat Prinz Harry über sein Leben im Buckingham Palast ausgepackt.

Vor allem Prinz William soll darüber enttäuscht und wütend sein. Zur Krönung von König Charles treffen die zerstrittenen Brüder nun wieder aufeinander. Wird das den Konflikt zwischen ihnen noch verstärken?

Prinz William und Prinz Harry: Werden die Spannungen durch die Krönung verstärkt?

Die beiden Prinzen könnten unterschiedlicher kaum sein. Während sich William als Vorzeigesohn präsentiert und als direkter Thronfolger seine Aufgaben erfüllt, gilt Harry eher als das schwarze Schaf der Familie. Mit Herzogin Meghan und den gemeinsamen Kindern hat er sich aus dem Palast zurückgezogen, um sein Leben frei von royalen Konventionen in den USA leben zu können.

Diese Gegensätzlichkeit könnte durch die Feierlichkeiten am 6. Mai noch verstärkt werden, wie Beziehungsexpertin Carolyn Litzbarski im Gespräch mit der AZ erklärt. "Es ist möglich, dass die Krönung von Prinz Charles und die damit verbundene Veränderung in der Thronfolge die Spannungen zwischen den Brüdern Prinz William und Prinz Harry weiter verstärkt", sagt sie dazu.

Beziehungsexpertin sieht "Stellvertreterkonflikt" bei William und Harry

Dabei gehe es um Loyalität gegenüber der Königsfamilie, aber auch der eigenen. Prinz William wird sich in seiner Rolle als nächster König klar zum Palast bekennen und zur Krönung vor seinem Vater buchstäblich auf die Knie gehen.

Die Reaktion von Prinz Harry wird mit Spannung erwartet, es wird gar spekuliert, ob er direkt nach der Zeremonie wieder in seine Wahlheimat USA entschwindet.

Welche Rolle spielen Charles und Diana beim Brüderstreit?

Aber warum können die Söhne von König Charles ihre Streitigkeiten nicht beilegen? Die Beziehungscoachin Carolyn Litzbarski hat eine Vermutung: "Die Brüder sind in ihren besonderen Positionen prädestiniert für das Phänomen von Stellvertreterkonflikten. In Familien treten Konflikte oft an einer anderen Stelle auf, als sie ursprünglich verortet sind."

Der Geschwisterstreit könne ein "umgeleiteter Konflikt" der Eltern sein. "Dieses Phänomen könnte bei William und Harry rund um die Beziehung von Diana und Charles entstanden sein und sich durch die neue Situation und neue Loyalitäten verschärfen."

Ob Prinz Harry und Prinz William auf den Krönungsfeierlichkeiten überhaupt miteinander sprechen oder bewusst separiert werden, bleibt abzuwarten. Eine Aussöhnung scheint zum jetzigen Zeitpunkt zumindest unwahrscheinlich.