Panne in Live-Show: Iris Klein zeigt private Nachricht von Promi-Tochter Daniela Katzenberger

Das sollte offenbar nicht für die Augen der Zuschauer bestimmt sein: Mitten in der Sendung "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" erhält Iris Klein eine private Nachricht ihrer Promi-Tochter Daniela Katzenberger – während die Kamera auf ihr Handy gerichtet ist.

Bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" dürfen Trash-VIPs, die bereits im Dschungelcamp verweilt haben, ihre Prominenz noch einmal aufleben lassen und über die Show philosophieren. In der aktuellen Folge von Dienstag (17. Januar) war plötzlich auch Daniela Katzenberger vertreten, ohne jedoch eingeladen gewesen zu sein. Ihre Mutter Iris Klein zeigte aus Versehen eine private Nachricht der TV-Blondine.

Daniela Katzenberger nennt Mutter Iris Klein "Milf"

Eigentlich waren das Moderationsduo Olivia Jones und Angela Finger-Erben im Video-Gespräch mit Peter Klein, dem Stiefvater von Daniela Katzenberger. Der 63-Jährige ist als Begleitung für Schwiegersohn Lucas Cordalis mit nach Australien gereist. Doch der Anruf wurde über das Handy von Iris Klein geführt und plötzlich erschien eine Textnachricht der prominenten Tochter.

Schnell versuchte die Katzenberger-Mama, die Mitteilung zu verbergen, doch da war sie bereits von allen gelesen. "Siehst gut aus Milf", schrieb die Ehefrau von Lucas Cordalis an ihre Mutter gerichtet und sorgte damit für großes Gelächter im Studio. "Deine Tochter nennt dich Milf?", fragte Angela Finger-Erben Iris Klein amüsiert. Bei dem Ausdruck "Milf" handelt es sich um die abwertende Abkürzung für eine sexuell anziehende, mittelalte Frau mit Kindern – ausgesprochen bedeutet es "Mother I'd like to fu**".

Private Nachricht in "Die Stunde danach" – Panne oder Absicht?

Diese Nachricht von Daniela Katzenberger an ihre Mutter Iris Klein war bestimmt nicht für die Öffentlichkeit gedacht – oder etwa doch? Immerhin wird "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" live im TV ausgestrahlt. Die Kult-Blondine könnte demnach vor dem Fernseher gesessen und ihre Mitteilung bewusst gesendet haben, um ihre Mutter etwas zu blamieren.

Hoffentlich hat die Königin des Reality-TVs damit nicht erneut den Zorn ihrer Follower auf sich gezogen. 2021 musste sich Daniela Katzenberger schließlich wegen eines Oben-ohne-Fotos, welches ebenfalls mit "Milf" bezeichnet wurde, mit einem Shitstorm auseinandersetzten. Als Konsequenz hatte sie damals das Foto zensiert und sich entschuldigt: "Hab' mir ehrlich gesagt nix dabei gedacht und wollte niemandem die Laune verderben."