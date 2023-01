Allianz der Dschungelcamp-"Blondies": Verena Kerth und Claudia Effenberg ziehen über Promis her

Nach nur wenigen Tagen hat im RTL-Dschungelcamp die Grüppchenbildung Einzug gehalten. Dabei kristallisiert sich vor allem eine Münchner Fraktion heraus, denn Claudia Effenberg und Verena Kerth sind in Läster-Laune.

RTL 9 Die Dschungel-"Blondies" Verena Kerth (r.) und Claudia Effenberg sind auch wieder in Läster-Stimmung. Mit wenig Feingefühlt ziehen sie über Cecilia her.

RTL 9 Gigi Birofio (l.) will Model werden! "Papis, wie funktioniert das?", will der Reality-Star von Papis Loveday wissen.

RTL / Stefan Thoyah 9 Jana URKRAFT Pallaske sichert sich in 25 Metern Höhe den letzten und wichtigsten Stern: nur so zählen alle ihrer sechs gesammelten Sterne.

Bei so vielen Selbstdarstellern und extrovertierten Persönlichkeiten im RTL-Dschungel ist es kaum verwunderlich, dass Spannungen und Konflikte zwischen den Kandidaten entstehen. Jedes Jahr spaltet sich das Camp in verschiedene Lager und es wird ausführlich gelästert und einander provoziert. Aktuell kristallisieren sich vor allem Verena Kerth und Claudia Effenberg als Klatschbasen heraus. Ihr neuestes Opfer ist bereits gefunden.

Verena Kerth und Claudia Effenberg: Dschungelcamp-Allianz gegen Cecilia Asoro?

Cecilia Asoro hat bereits in Shows wie "Prominent getrennt" und "Der Bachelor" für Zoff unter ihren Mitstreitern gesorgt. Vor allem mit ihrem vorlauten Ton scheint sie aktuell bei den Münchner Damen anzuecken.

"Ich weiß nicht, was das soll. Sie hat überhaupt kein Recht, uns so dumm anzusprechen", pöbelt Verena Kerth über die Krawallnudel. Dabei gehört die Moderatorin auch nicht unbedingt zu den stillen Mäuschen im Dschungelcamp. Doch mit Cecilia wird sie offenbar nicht warm und sagt: "Keine Ahnung, was die in ihrem Schädel hat."

Verena Kerth stellt klar: "Das ist nicht mein Niveau hier"

Auch Claudia Effenberg findet deutliche Worte, wenn es um die ehemalige "Bachelor"-Beauty geht: "Dass sie so blöd glotzte, das ist mir auf den Keks gegangen. Wie so 'ne frustrierte Was-weiß-ich-Was." In ihrer Münchner Kollegin scheint sie eine Leidensgenossin gefunden zu haben..

Verena Kerth gerät bei der Lästerrunde der Dschungelcamp-"Blondies" in eine regelrechte Schimpftirade: "Respektlos. Geht mir tierisch auf den Sack! Die pflaumt einen an – out of the blue, obwohl sie überhaupt nichts mit der Situation zu tun hat und redet mit einem, als wenn man der letzte Depp wäre. So kann sie mit Gigi reden, mit ihrem Buddy, aber nicht mit uns, geht gar nicht. Ich sag' da jetzt aber nichts dazu. Es langweilt mich und es ist Kindergarten. Das ist nicht mein Niveau hier."

Anfeindung im Netz: Claudia Effenberg erlebt Bodyshaming

Nicht nur im Dschungelcamp wird ordentlich gelästert, auch außerhalb der TV-Show bekommen die Kandidaten Gegenwind – allerdings durch die Zuschauer. Vor allem Claudia Effenberg erhält fiese Kommentare, wie ihr Begleiter Tim Mathé im Gespräch mit verrät: "Aktuell betreue ich ja Claudias Instagram und kriege das jetzt live auch viel intensiver mit."

Dabei häufen sich offenbar auch die Fälle von Bodyshaming gegen die Ehefrau von Steffan Effenberg. Sie erhalte viele Nachrichten der "untersten Gürtellinie bezüglich ihrer Gewichtszunahme", erklärt der Münchner Friseur. Er empfiehlt den Kritikern, doch lieber hinter die Fassade einer prominenten Person zu schauen, bevor man sich abfällig äußert.

Bei so viel Geläster in, außerhalb und über das Dschungelcamp wird die Prüfung beinahe zur Nebensache. Wie viel Sterne Jana Pallaske für die Gruppe erspielen konnte und welche weiteren Themen von den Promis besprochen wurden, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.