Novum in Dschungelprüfung: Twitter-User fassungslos über Pups-Fauxpas von Gigi Birofio

Das hat es so auch noch nie in der Dschungelprüfung gegeben. Noch während die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen die Regeln erklären, lässt Kandidat Gigi Birofio einen lautstarken Pups los. Während einige Zuschauer auf Twitter darüber lachen, sind andere wiederum fassungslos.

Einfach mal im Live-TV vor einem Millionen-Publikum einen fahren lassen – das hat es selbst bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" so noch nicht gegeben. Doch Gigi Birofio kann seine Blähungen in der vierten Folge der Trash-Show nicht zurückhalten und knattert mitten in der Erklärung zur Dschungelprüfung los.

Pups-Fauxpas in Dschungelprüfung: "Sorry, aber der musste!"

Da sind selbst die Moderatoren für einen kurzen Moment sprachlos. "Ey, hast du gerade so gemacht und einen angefurzt?", fragt Sonja Zietlow perplex. Immerhin entschuldigt sich der Promi-Kandidat direkt dafür. "Sorry, aber der musste!". Jan Köppen kann ein Lachen nicht unterdrücken und wendet sich an seine Kollegin: "Hast du schonmal jemals jemand kurz vor einer Dschungelprüfung vor dir gefurzt?"

Twitter-User lachen und schimpfen über Gigi Birofios Aktion

Es ist zwar nur eine Szene, die lediglich wenige Sekunden dauert, doch auf Twitter rastet das Publikum aus. Auf dem Kurznachrichtendienst polarisiert Gigi Birofio mit der Aktion. Während einige Fans sich darüber amüsieren, zeigen sich andere angewidert. "Und er furzt, ich kann kaum schreiben vor Lachen", twittert ein Zuschauer. Ein weiterer wiederum pöbelt: "Gigi ist echt ekelhaft."

Gigi Birofio ist fasziniert von Cecilia Asoros Haaren

Die restliche Prüfung kann Gigi Birofio ohne weiteren Zwischenfall absolvieren. Der Promi-Kandidat von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zeigt aber auch in anderen Situationen kein Gespür für Anstand. In einigen Szenen ist immer wieder zu sehen, wie er heimlich an den Haaren von Mitstreiterin Cecilia Asoro riecht, diese sogar in den Mund nimmt. Auch das ist den Zuschauern auf Twitter nicht verborgen geblieben:

Auch wenn der Dating-TV-Proll mit seinem Verhalten für Diskussionen im Netz sorgt, so dürfte ihm zumindest eines damit sicher sein: Sendezeit und Aufmerksamkeit. Erfahrungsgemäß kommen solche Kandidaten in derartigen Shows sehr weit. Ob er es damit sogar zum Sieg schaffen könnte, bleibt abzuwarten.