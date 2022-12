Neuer Partner von Anna-Carina Woitschack: Ex von Stefan Mross zeigt ihren Freund

Bereits kurz nach der schlagzeilenträchtigen Trennung von Stefan Mross turtelte Anna-Carina Woitschack mit einem neuen Mann. Jetzt hat die attraktive Schlagersängerin ihren Partner auf Instagram gezeigt.

Liebe kann so schön sein, vor allem am Anfang, wenn noch alles neu ist und kribbelt. Dieses Gefühl erlebt Anna-Carina Woitschack in diesen Tagen. An ihrem Lächeln sieht man pures Glück. Das dürfte wohl am neuen Mann an ihrer Seite liegen, den sie jetzt auf Instagram präsentiert hat.

Neuer Freund von Anna-Carina Woitschack

Vor knapp einem Monat, Anfang November, gaben Anna-Carina Woitschack und Ehemann Stefan Mross ihre Trennung bekannt. "Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele", lautete die gemeinsame Botschaft an die Fans und Follower. Schnell kamen Gerüchte auf, die ehemalige DSDS-Kandidatin habe einen neuen Partner. Und tatsächlich bestätigte sie vor wenigen Wochen, dass sie frisch verliebt sei.

Noch hält Anna-Carina Woitschack ihren Daniel, wie der Mann an ihrer Seite heißt, aus der Öffentlichkeit heraus. Es gibt keine Pärchen- oder gar Knutsch-Bilder auf Instagram. Trotzdem gibt die Sängerin in ihrer Story einen kleinen Einblick. Auf die Frage "Wieso zeigst du uns nicht mal Daniel?" reagierte sie mit diesem privaten Schnappschuss:

Ihren neuen Freund hat Anna-Carina Woitschack bislang noch nicht offen gezeigt. © Instagram/anna.carina.woitschack

Fans freuen sich für Anna-Carina Woitschacks Liebesglück: "Steht dir gut"

Auch wenn der neue Freund auf dem Foto nicht richtig zu erkennen ist, spricht das Lächeln von Anna-Carina Woitschack Bände. Die Ex von Stefan Mross strahlt in die Kamera, während ihr Daniel am Steuer des Autos sitzt. Die Follower freuen sich für sie, wie ein Fan-Kommentar deutlich macht: "Die neue Liebe steht dir gut." Dazu postet die Schlagersängerin erneut ein Foto, welches sie mit ihrem Partner händchenhaltend zeigt:

Fans freuen sich mit Anna-Carina Woitschack über das neue Liebesglück. © Instagram/anna.carina.woitschack

Auch auf diesem Schnappschuss ist Daniel nicht zu erkennen. Das private Liebesglück ist Anna-Carina Woitschack definitiv gegönnt. Vielleicht wird sie den neuen Mann an ihrer Seite bald auch ganz offiziell auf dem roten Teppich vorstellen?!