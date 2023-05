Neue Machtverhältnisse im Palast: Spannungen bei Kate und Harry vorprogrammiert

Mit der Krönung von König Charles beginnt für den Palast eine Ära, die sich auch auf die Mitglieder der royalen Familie auswirken wird. Die Beziehungsexpertin Carolyn Litzbarski erklärt im Gespräch mit der AZ, warum sich das Machtverhältnis im Buckingham Palast verschiebt.

God safe the king (zu deutsch: Gott schütze den König) – für die meisten Briten ist das eine große Umstellung, denn mit König Charles sitzt erstmals seit über 70 Jahren wieder ein Mann auf dem Thron. Welchen Einfluss hat das auf die royale Familie?

Durch Krönung von König Charles: Große Veränderung für royale Familie

Seit dem Megxit, also dem Rückzug von Prinz Harry und Herzogin Meghan, gilt die Situation im Palast als angespannt. Zur Krönung reist der zweite Sohn von König Charles zwar an, doch eine Aussprache gilt als unwahrscheinlich. Die Spannungen könnten sich sogar noch weiter verschärfen. "Veränderungen für eine Person haben immer Auswirkungen auf das nähere Umfeld. Das ist wie bei einem Mobile: Ein Impuls wirkt auf jedes einzelne Teil", sagt Beziehungscoachin Carolyn Litzbarski zur AZ. "Bei der Krönung von Charles können wir von einer sehr großen persönlichen Veränderung für ihn, sein Umfeld und UK ausgehen."

Carolyn Litzbarski ist Kommunikations- und Beziehungscoaching und gibt Paaren in Beziehungsproblemen Hilfestellung. © Carolyn Litzbarski

Spannungen bei den Royals: "Jeder muss seine Loyalität für den König neu ausrichten"

Die Krönung von König Charles und seiner Ehefrau Camilla könnte zu einer Verschiebung der Machtverhältnisse führen, die sich auf alle Beteiligten, wie Prinz William, Prinz Harry, Prinzessin Kate und Herzogin Meghan, auswirkt. "Während Prinz William als direkter Thronfolger nun eine noch wichtigere Rolle einnehmen wird, könnte dies zu Spannungen zwischen ihm und seinem Bruder Harry führen. Auch die Beziehungen zwischen den anderen Familienmitgliedern könnten beeinflusst werden, da jeder seine Loyalität und Unterstützung für den neuen König und die Königin neu ausrichten muss", erklärt die Expertin.

Neuverteilung der Machtverhältnisse: Ist Krach bei Harry, Meghan, William und Kate vorprogrammiert?

Kann sich durch die Krönung die Beziehungsstruktur innerhalb der royalen Familie ändern und spielt eine Machtposition dabei eine Rolle? Dazu sagt Carolyn Litzbarski: "Die Krönung von Charles wird wahrscheinlich zu einer Neuverteilung der Machtverhältnisse innerhalb der königlichen Familie führen. Auch hier gilt wieder: Veränderungen schütteln eine Familie erst einmal durch." Was klingt wie der Plot von "Game of Thrones", ist eigentlich nur der Umgang mit einer Veränderungssituation. "Die Familie darf sich rund um diese neue Rolle, gegebenenfalls neue Machtbefugnisse und Ansagen gegenüber der Familie neu einpendeln. Das kann dann – so wie in einer normalen Familie – schon mal krachen."

Beziehung zwischen Prinz Harry und Königin Camilla könnte sich weiter verschlechtern

Vor allem das Verhältnis zwischen Königin Camilla und Prinz Harry bietet jede Menge Konfliktpotenzial, das durch die Krönung noch verschärft wird. "Harry hat bereits öffentlich zugegeben, dass er Schwierigkeiten hat, Camilla zu akzeptieren, da sie für ihn immer noch mit der Affäre zwischen ihr und seinem Vater verbunden ist. Die Krönung könnte diese Gefühle verstärken und zu einem Loyalitätskonflikt für Harry werden, der seiner Rolle als Mitglied der königlichen Familie gegenüber seiner persönlichen Meinung und eine Loyalität zur verstorbenen Mutter gegenüberstehen müsste."

Klingt ganz danach, als sei die Situation in der royalen Familie kaum noch zu retten. Doch Beziehungsexpertin Carolyn Litzbarski gibt Entwarnung: "Dads [die Krönung, d.Red.] wird für alle Beteiligten eine Umstellung sein und eine gewisse 'Transitionskompetenz', also eine Fähigkeit mit einer Übergangssituation umzugehen, der gesamten Familie erfordern." Somit liegt es in der Hand der Beteiligten, wie sie nach der Krönung miteinander umgehen und sich aufeinander einstellen.