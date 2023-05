Wie krank ist König Charles wirklich?

Angeschwollene Hände und schlappes Auftreten: Obwohl Charles erst seit wenigen Monaten König ist, wächst die Sorge um seinen gesundheitlichen Zustand. Mit 74 Jahren wird er der älteste britische Monarch sein, der jemals gekrönt wurde.

Während andere Briten in diesem Alter längst ihre Rente genießen, begann für Charles III. mit stolzen 74 Jahren der wichtigste Job seines Lebens: Seit September 2022 ist er König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Doch ist er im fortgeschrittenen Alter dazu körperlich überhaupt noch in der Lage?

Rückenprobleme: König Charles wirkte in Berlin angeschlagen

Herzschwäche, Arthritis, Gicht – immer wieder gibt es Gerüchte, dass Charles krank sei. Ist an den Schlagzeilen etwas dran? Das sagt AZ-Royal-Expertin Charlotte Gräfin von Oeynhausen dazu: "Wie man bei dem Besuch des Königs und der Königin in Berlin gesehen hat, schien Charles doch leicht angeschlagen. Aus Insiderkreisen war zu hören, dass Charles auch gebeten hatte, den Aufzug hier und da bei Gelegenheit zu nutzen, obwohl dies für ihn doch eher ungewöhnlich ist. Es wird daher gemunkelt, ob er doch etwas unter Rückenproblemen leidet. Auffällig sind jedoch immer wieder seine geschwollenen Hände – viele denken, dass er unter Gicht oder sonstigem leidet."

Charlotte Gräfin von Oeynhausen wird für die Krönung von Charles nach London reisen © BrauerPhotos

Rätsel um angeschwollene Hände von König Charles

Tatsächlich sorgen die Hände des Königs immer wieder für große Sorge. Bei zahlreichen Gelegenheiten fielen sie durch starke Schwellungen und Rötungen auf. Vermutet wird hinter dem Phänomen Stress, doch auch über schlimme, chronische Krankheiten wird spekuliert. Charlotte von Oeynhausen ist weniger besorgt: "Hier kann ich jedoch alle beruhigen, denn die Queen hatte schon kurz nach der Geburt von Charles damals bemerkt, 'Er hat ein interessantes Paar Hände für ein Baby'."

Ewiger Thronfolger: Wie lange hält Charles (74) durch?

Tatsächlich scherzte Charles während einer Australienreise 2012 selbst über seine "Wurstfinger". Dennoch sollte man nicht unterschätzen, was für einen immensen Stress die neue Aufgabe als König mit sich bringt. Wie lange wird der 74-Jährige das durchstehen? Muss sich William etwa schon in Stellung bringen?

Ewiger Thronfolger: Charles wartete von 1952 bis 2022

Kein anderer britischer Monarch hat so lange auf den Thron gewartet wie Charles. Er ist seit Februar 1952 Thronfolger gewesen. Charles war drei Jahre alt, als seine Mutter Königin wurde und eine Ära begann. Um angemessen in ihre Fußstapfen zu treten, fehlt es dem Monarchen aber allein schon an Lebenszeit.

Royal-Expertin: "Aus gesundheitlicher Sicht nicht optimal"

Royal-Expertin Charlotte von Oeynhausen ist sich sicher, dass Charles nun bereit ist, lebenslang seinem Volk zu dienen. "Wir alle wünschen ihm, dass er möglichst lange dieser Rolle nachkommt, dazu muss er allerdings natürlich auf seine Gesundheit achten. Wie wir alle wissen, ist zu viel Stress schlecht für die Gesundheit. Charles ist dafür bekannt, viel zu arbeiten und wenig zu schlafen, somit ist das aus gesundheitlicher Sicht nicht optimal. Wir alle würden uns natürlich wünschen, dass er möglichst lang auf dem Thron bleibt."