Neue Freundin: Stefan Mross bestätigt neue Beziehung – wer ist Eva Luginger?

Erst vor wenigen Monaten haben sich Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack getrennt. Die Noch-Ehefrau des Schlagerstars ist inzwischen wieder vergeben und auch der 47-Jährige hat eine neue Freundin. Wer ist Eva Luginger und wie steht die Ex zur neuen Liebe?

Stefan Mross hat die Beziehung zu Eva Luginger bestätigt. Wer ist die neue Frau an seiner Seite?

Stefan Mross scheint wieder im siebten Liebes-Himmel zu schweben. Der Entertainer und seine Ehefrau Anna-Carina Woitschack haben sich erst vor kurzem getrennt, jetzt präsentiert Mross offiziell seine neue Freundin – und die ist keine Unbekannte.

Stefan Mross schwärmt von neuer Freundin: "Wir lachen den ganzen Tag"

"Ich kann es noch gar nicht glauben, ich schwebe auf Wolke sieben", schwärmt Stefan Mross im Gespräch mit der Yellow-Zeitschrift "Neue Woche". Über seine neue Freundin sagt Stefan Mross: "Wir lachen den ganzen Tag." Sie habe ihn nach dem Ehe-Aus aus einem "Tief" geholt. Doch wer ist die neue Frau an der Seite des Schlagerstars?

Neue Partnerin von Stefan Mross: Woher kennt man Eva Luginger?

Die neue Freundin von Stefan Mross heißt Eva Luginger und ist ebenfalls Schlagersängerin. Ihre Karriere startete sie zufolge bereits 2010, als sie ihr Glück bei der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" versuchte. Ein Jahr zuvor hatte auch Anna-Carina Woitschack bei DSDS teilgenommen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

2012 hatte Eva Luginger beim Schlagerwettbewerb "hr4 Hessenstar" mehr Glück, sie landete auf dem zweiten Platz. Bis heute hat sie vier Alben veröffentlicht, ihr neuestes mit dem Titel "So genial" stammt von 2019.

Gemeinsame Vergangenheit: Stefan Mross und Eva Luginger kennen sich schon länger

Im Laufe ihrer Karriere hat Eva Luginger bereits einige Auftritte absolviert und stand auch für TV-Shows auf der Bühne. Unter anderem präsentierte die 35-Jährige ihr Gesangstalent mehrfach in der Sendung "Immer wieder sonntags", die Stefan Mross seit 2005 moderiert.

Eva Luginger 2019, bei der TV-Sendung "Immer wieder sonntags". © IMAGO / POP-EYE

Wie steht Anna-Carina Woitschack zur neuen Freundin von Ex Stefan Mross?

Doch nicht nur Stefan Mross, auch seine Ex Anna-Carina Woitschack kennt Eva Luginger bereits länger. Auf einem gemeinsamen Instagram-Foto von 2019 präsentierten sich die beiden Schlager-Damen Arm in Arm. Es soll sogar mal ein Duett geplant gewesen sein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wie Anna-Carina Woitschack zur neuen Liebe ihres Noch-Ehemanns steht, ist unklar. Bislang hat sie sich noch nicht öffentlich dazu geäußert. An ihrem Ex wird sie höchstwahrscheinlich nicht mehr hängen, immerhin hat sie selbst einen neuen Mann an ihrer Seite.

Stefan Mross und Eva Luginger: Wie ernst ist es zwischen den Schlagerstars?

Stefan Mross zeigt sich aktuell glücklicher denn je und kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Werden die beiden das neue Traumpaar der Schlagerszene? "Ich bin kein Mensch, der alleine leben möchte. Gut, dass die Liebe mich gefunden hat. (...) Ich kann nicht sagen, wohin das führt. Aber jetzt ist alles gut", sagt der 47-Jährige zu "Neue Woche". Das Liebesglück sei ihm definitiv gegönnt.