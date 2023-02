Nach Ehe-Aus: Sylvie Meis feiert mit André Borchers entspannt in Mexiko

Es will nicht so recht klappen mit Sylvie Meis und der Liebe. Am Sonntag wurde die Trennung von Ehemann Niclas Castello bekannt. Ein Mann weicht ihr allerdings schon seit zehn Jahren nicht von der Seite: Der Designer André Borchers. Er ist Sylvie Meis' bester Freund.

Am Sonntag hatten Sylvie Meis und Noch-Ehemann Niclas Castello ihre Trennung bekannt gegeben. Was macht die Moderatorin nun? Offenbar das, was viele Menschen nach einer gescheiterten Beziehung tun: Sich mit Partys und guten Freunden ablenken.

Sylvie Meis urlaubt nach Trenuung von Ehemann Niclas Castello

Erst am Sonntag verkündeten Sylvie Meis und Niclas Castello, dass sie in Zukunft getrennte Wegen gehen werden: "Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind", erklärten sie gegenüber " ". Die Ehe hielt nur zweieinhalb Jahre.

Sylvie Meis' zu André Borchers: "Liebe dich!"

Noch am selben Abend der Bekanntgabe feierte Sylvie Meis mit BFF André Borchers dessen 36. Geburtstag in Tulum in Mexiko. Auf Instagram veröffentlichte die Moderatorin außerdem diverse Fotos der beiden – inklusive einer Liebeserklärung: "Happy Birthday Darling! Ich wünsche dir immer nur das Allerbeste im Leben, bleib so fabelhaft, wie du bist! Liebe dich!"

Die Freunde verbindet eine bewegte Vergangenheit: Seit einer Dekade sind die beiden bereits befreundet, gingen gemeinsam durch Höhen und Tiefen: Sylvie Meis hat dem Designer sogar mal aus dem Gefängnis geholfen.

Bester Freund von Sylvie Meis: Wer ist André Borchers?

André Borchers war vor einigen Jahren mit seinem Ausweis, den er zuvor selbst als gestohlen gemeldet, dann aber wiedergefunden hatte, nach London gereist. Bei der Einreise wurde der Hamburger Designer deshalb festgenommen. Er hatte nur einen Anruf zur Verfügung. Mit diesem Anruf kontaktierte er schließlich Sylvie, die nicht zögerte und ihm seinen Reisepass vorbei brachte.

Die beiden können sich offenbar immer aufeinander verlassen. Kein Wunder, dass er seiner Freundin Sylvie jetzt ebenfalls beisteht.