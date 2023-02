Trennung bei Sylvie Meis und Niclas Castello: Paar verrät Grund für Ehe-Aus

Auch die zweite Ehe von Moderatorin Sylvie Meis ist gescheitert. Die 44-Jährige und der Künstler Niclas Castello geben die Trennung samt Grund bekannt.

2019 lernten sich Sylvie Meis (44) und Niclas Castello (44) bei der Hochzeit von GNTM-Siegerin Barbara Meier in Venedig kennen – und lieben. Bei beiden soll es sofort gefunkt haben, die Verlobung folgte prompt im Herbst. Im September 2020 wurde geheiratet. Doch jetzt das Liebes-Aus!

Ehe-Aus bei Niclas Castello und Sylvie Meis

Sylvie Meis und Niclas Castello bestätigten die Trennung und damit das Scheitern ihrer Ehe in "Bild": "Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen. Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück."

Grund für die Trennung von Sylvie Meis bekannt

Der Grund für das Scheitern der Liebe nach zweieinhalb Jahren: Sie "müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind".

Sylvie Meis war zuvor mit Fußballer Rafael van der Vaart verheiratet. 2013 ließ sich das Paar scheiden. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.

"Love Island": Sylvie Meis mit TV-Comeback 2023

2023 kehrt Sylvie Meis wieder als Moderatorin von "Love Island" zurück auf den Bildschirm, nachdem man im vergangenen Jahr auf eine Spätsommer-Staffel verzichtet hatte. Wann die diesjährige Staffel läuft, ist noch nicht bekannt.

In der Realityshow "Love Island", die erstmals 2017 lief, lernen sich flirtwillige Singles in einer sonnenbeschienenen luxuriösen Villa über einen Zeitraum von drei Wochen in einer Reihe von Spielen und Dates besser kennen. Im besten Fall können sie neben 50.000 Euro Preisgeld auch noch das Herz eines Wunschpartners für sich gewinnen. "Love Island" gehört neben dem "Kampf der Realitystars" zu den erfolgreichen Reality-Formaten von RTL2.