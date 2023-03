Iris Klein in Dating-Laune: Sucht sie nach der Trennung von Ehemann Peter eine Freundin?

Die nächste Runde im Liebes-Karussell bei TV-Familie Klein scheint begonnen zu haben. Die Mama von Daniela Katzenberger zeigt sich nach dem Affären-Drama um Ex Peter wieder gut gelaunt und kann inzwischen wieder lachen – sogar dem Dating scheint sie nicht abgeneigt zu sein.

Und täglich grüßt das Kleinsche Familien-Chaos – zur Abwechslung mal mit einer fröhlichen Iris Klein. Nachdem sie in den vergangenen Wochen kräftig gegen Noch-Ehemann Peter ausgeteilt hatte wegen seiner angeblichen Affäre mit Yvonne Woelke, kann sie jetzt wieder lächeln. Ein Grund dafür könnte die Aufmerksamkeit sein, die ihr von männlichen Followern entgegengebracht wird – aber auch Frauen sind offenbar an der Mutter von Daniela Katzenberger interessiert.

Nach Trennungsdrama: Iris Klein freut sich über Dating-Angebote

Nach Wochen der Tränen und Wut hat Iris Klein endlich wieder die Freude in ihrem Leben gefunden. In ihrer Instagram-Story sagt sie: "Es wird jeden Tag besser!" Die 55-Jährige scheint sich tatsächlich mit der Trennung von Peter abgefunden zu haben, hat sich am Wochenende sogar bei ihrem Ex für die öffentliche Schlammschlacht entschuldigt.

Für gute Laune sorgen auch die Follower der Katzenberger-Mama, die sie mit privaten Nachrichten aufbauen wollen und sich offenbar als potenzielle Partner bewerben. "Ich muss gerade so lachen, weil mir schreiben echt sehr viele Männer, die sich mit mir treffen wollen." Ist Iris Klein tatsächlich wieder in Dating-Laune? Das verschmitzte Lächeln, das sie in ihrer Instagram-Story präsentiert, spricht Bände.

Iris Klein denkt über neue Liebe nach: "Warum nicht eine Frau?"

Allerdings wollen nicht nur viele Herren mit ihr ausgehen, es haben sich wohl auch einige Frauen gemeldet. Dem scheint die Reality-TV-Darstellerin nicht abgeneigt zu sein, wie sie betont: "Das finde ich ja auch süß. [...] Ich habe ja Zeit. Warum nicht eine Frau? Wäre ja auch mal was anderes." Über Angebote scheint sich Iris Klein derzeit nicht beschweren zu können. Ob sie tatsächlich schon bereit ist, sich wieder ins Single-Leben zu stürzen, wird sich noch zeigen.

Während die Katzenberger-Mama mit Noch-Ehemann Peter Klein abgeschlossen zu haben scheint, zeigen sich ihre Töchter allerdings nach wie vor betroffen von der Trennung. Daniela Katzenberger stellte klar, dass sie mit ihrem Stiefvater derzeit keinen Kontakt habe. Ihre Schwester Jenny Frankhauser findet deutliche Worte für ihre Enttäuschung und bezeichnete den Ex der Promi-Mama als "Blender". Es scheint also nach wie vor nicht still zu werden im Katzenberger-Klein-Frankhauser-Clan.