"Best Brands Awards" 2023 in München: Wow-Auftritte von Natascha Ochsenknecht und Magdalena Brzeska

Am Dienstagabend wurden in München die "Best Brands Awards" 2023 vergeben. Doch auf dem roten Teppich wurde das Event fast zur Nebensache, denn Promi-Frauen wie Natascha Ochsenknecht, Franziska Knuppe und Magdalena Brzeska präsentierten sich in knalligen Farben.

Während am Dienstagabend die Passanten vor dem Bayerischen Hof in München bei eisigen Temperaturen bibberten, zeigte sich drinnen ein ganz anderes Bild. Bei den "Best Brands Awards" 2023 steuerten die geladenen VIP-Gäste mit farbenfrohen Outfits dem anhaltenden Winterwetter entgegen. Auf dem roten Teppich wurde für die Fotografen posiert und ausgelassen geplaudert – fast schon ein Klassentreffen der Münchner High Society.

Prominentes Klassentreffen bei "Best Brands Awards": "Es sind immer die gleichen Leute"

Die Frage des Abends war natürlich, ganz dem Event entsprechend, was eine starke Marke ausmacht. Influencerin Jeannette Graf hat dazu eine klare Meinung. "Sie muss authentisch sein und im besten Falle nachhaltig", sagte sie im Gespräch mit der AZ. Die Lifestyle-Bloggerin freute sich auf einen ausgelassenen Abend mit bekannten Gesichtern. "Es sind immer die gleichen Leute, die man in München trifft."

Jeannette Graf © BrauerPhotos / G.Nitschke

Magdalena Brzeska: Glamouröser Auftritt in pink

Ex-Profi-Turnerin Magdalena Brzeska konnte bei den "Best Brands Awards" Privates und Berufliches miteinander verbinden, wie sie der AZ verriet: "Ich freue mich, denn nachher kommen mich auch meine Kinder besuchen. Sie wohnen beide in München und ich sehe sie so selten." Die 44-Jährige lieferte auf dem roten Teppich einen Wow-Auftritt und präsentierte sich in einem knallpinken Outfit. "Ich habe nur zwei Hosenanzüge, einen in pink und den anderen in schwarz – am Ende ist es der pinke geworden."

Magdalena Brzeska © BrauerPhotos / G.Nitschke

Mit ihrer Farbauswahl hatte Magdalena Brzeska einen Volltreffer gelandet, denn Pink schien die Farbe des Abends zu sein. Auch die Meise-Zwillinge Julia und Nina liefen in knalligen Pink-Tönen auf, genauso wie Franziska Knuppe. Das Topmodel begeisterte in einem eleganten Abendkleid mit gigantischer XXL-Blume an der Schulter.

Natascha Ochsenknecht hingegen setzte bei ihrem Outfit auf Rot. Frisch nach München angereist brauchte die Unternehmerin lediglich eine halbe Stunde, um sich für das Event zu stylen. "Das ging schnell. Ich habe tatsächlich noch eine halbe Stunde geschlafen und jetzt habe ich Augenfalten davon – das habe ich versemmelt", sagte sie zur AZ.

Natascha Ochsenknecht © BrauerPhotos / G.Nitschke

Viviane Geppert präsentiert XXL-Babykugel

Für einen großen Glamour-Auftritt sorgte auch Viviane Geppert, die ihren Babybauch in einem schwarzen Glitzer-Dress präsentierte. Die "taff"-Moderatorin hatte tags zuvor auf Instagram ein bauchfreies Outfit gezeigt, sich dann aber doch dagegen entschieden. "Ich habe mich für die etwas gemilderte Variante mit Glitzer entschieden", erklärte sie gegenüber der AZ. "Ich finde diesen Rihanna-Moment schön, wenn man den Bauch komplett zeigt, aber nur für ein Fotoshooting. Wenn man sich auf dem roten Teppich bewegt, fühlt man sich eingepackt wohler."

