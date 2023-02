"Blender": Jenny Frankhauser schießt auf Instagram gegen Stiefvater Peter Klein

Während Iris Klein den Rückzug antritt und nun einräumt, dass sie sich in den letzten Wochen wie ein "Miststück" benommen habe, beleidigt Jenny Frankhauser ihren Stiefvater auf Instagram.

Iris Klein will nach dem Ehedrama jetzt endlich mit Ex Peter abschließen. In den letzten Wochen stichelte die 55-Jährige bei jeder Gelegenheit gegen Peter Klein und Yvonne Woelke, in die sich Peter am Rande des Dschungelcamps in Australien verliebt hat.

Die Mama von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser zeigt sich mittlerweile von ihrer versöhnlichen Seite – im Gegensatz zu Tochter Jenny.

Iris Klein will mit Noch-Ehemann Peter abschließen

"Bitte vergesst nicht, dass ich auch nur ein Mensch mit Gefühlen bin! Ich muss die Vergangenheit hinter mir lassen, auch wenn es mir schwerfällt nach allem, was mir angetan wurde", schreibt Iris Klein unter einem Selfie von sich auf Instagram.

Die 55-Jährige hatte bereits mehrfach auf Instagram mitgeteilt, dass sie mit Ex-Mann Peter Klein und dessen vermeintlicher Affäre Yvonne Woelke abschließen wolle. "Was mich nicht umbringt, macht mich nur härter und irgendwann darf ich sicher wieder glücklich sein", verkündete Iris weiter.

Jenny Frankhauser teilt gegen Peter Klein aus

Tochter Jenny Frankhauser holt in einem Kommentar unter dem Beitrag ihrer Mama gegen Peter Klein aus: "Sei froh, so einen Blender los zu sein! Auf dich wartet etwas Besseres, da bin ich mir sicher".

Von den Fans gibt es Kritik

Neben Verständnis und Zuspruch bekommt Jenny für ihre Aussage auch viel Kritik ab. Eine Nutzerin schreibt: "Warum hetzt du wieder? Deine Mutter bringt da grad Ruhe rein." Eine andere merkte an: "Er hat dich großgezogen."

"Ich glaube, du siehst deine Mutter in einem rosaroten Licht. An einer Trennung ist nie einer alleine Schuld. Wie kann man einen Menschen, mit dem man ja angeblich 20 Jahre so glücklich war, derart in die Öffentlichkeit zerren, deine Mutter beschmutzt sich doch selbst am allermeisten mit ihren primitiven Äußerungen. So etwas klärt man privat!!! Täglich dieses Gejammere geht gar nicht. Tut mir leid, aber Mitleid mit solchen Menschen ist hier völlig fehl am Platz", kommentierte eine weitere Nutzerin.

Ob bald alles gesagt ist und endgültig Ruhe einkehren wird, bleibt abzuwarten...