Nackte Jennifer Lange: Mangold-Ex präsentiert freizügige Urlaubsfotos

Jennifer Lange scheint aktuell viel Spaß auf ihrem Norwegen-Trip zu haben. Auf Instagram zeigt sich die Ex-Freundin von Andrej Mangold badend in einem See - komplett nackt. Sie urlaubt mit ihrem Neuen Freund Darius Zander.

Einfach mal dem stressigen Alltag entfliehen und stattdessen die Natur genießen. Genau das macht Jennifer Lange gerade in Norwegen. Die Influencerin präsentiert sich bei dem Trip total entspannt und springt kurzerhand nackt in einen See. So freizügig hat sie sich während ihrer Beziehung zu Ex-Bachelor Andrej Mangold selten präsentiert.

"Nackt und frei": So feiert Jennifer Lange ihren Norwegen-Trip

"Ich liebe dieses Gefühl, genauso zu sein, wie ich bin. Nackt und frei von allen Schutzmauern", schreibt sie zu dem Nackedei-Foto auf Instagram. "Doch wie oft ist das wirklich der Fall und wie oft versuchen wir etwas darzustellen, nur um in die Norm zu passen?"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Für ihre Worte wird Jennifer Lange von ihren Fans gefeiert. "Mach deine Seele nackt. Zeig dich so wie du bist. Diese Gedanken kommen mit grade durch deinen Post. Ich danke dir ganz arg", schreibt ein Follower dazu.

Auch Freund Darius Zander, mit dem Jennifer Lange nach der Trennung von Andrej Mangold zusammen kam, ist im Urlaub in Norwegen dabei. Jedoch posiert er auf seinem Instagram-Account wesentlich angezogener als seine Liebste.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Oben-ohne-Gruß von Jennifer Lange: Ex von Andrej Mangold begeistert Fans

Das Paar genießt seine Reisen durch die Welt und postet in den sozialen Medien immer wieder Schnappschüsse von schönen Orten. Bereits vor wenigen Wochen grüßte Jenny ihre Fans mit einem Oben-ohne-Foto von der Sonneninsel Mallorca.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nur mit einer Bikini-Hose bekleidet, im Meer hockend, grinste die gelernte Sport- und Gesundheitsmanagerin in die Kamera und präsentierte dabei ihr großflächiges Tattoo auf dem Rücken. "Das Meeresrauschen… der Duft der Pinienbäume… das Gefühl barfuß zu laufen… ich lieb’s hier", schrieb sie unter das Bild und unterstrich damit einmal mehr, wie glücklich sie zu sein scheint.