Ehemann von Britney Spears: Was ist über Sam Asghari bekannt?

Britney Spears hat am 9. Juni 2022 ihren Partner Sam Asghari heiraten. Aber wer ist eigentlich der Mann an der Seite des Popstars? Woher kommt er, was macht er beruflich und wie hat er die Sängerin kennengelernt?

Britney Spears hat nach dem Ende ihrer Vormundschaft wieder die Kontrolle über ihr Leben zurückgewonnen. Bereits im Prozess gegen ihren Vater Jamie erklärte sie, dass ihr verboten wurde, schwanger zu werden.

Schon kurz nach dem Prozess gab sie bekannt, ein Baby von ihrem Verlobten Sam Ashgari zu erwarten. Die Vorfreude wägte aber nur kurz: Die Sängerin verlor das Baby Mitte Mai 2022. Was für ein dramatischer Schicksalsschlag für Britney und Sam!

Herkunft, Alter, Karriere: Das ist über Britneys Ehemann Sam Asghari bekannt

Sam Asghari wurde am 3. März 1994 in der iranischen Hauptstadt Teheran geboren. Im Alter von zwölf Jahren zog er zu seinem Vater in die USA, der dort als Fahrer für ein Abschleppunternehmen arbeitet. Seine Mutter und seine drei Schwestern folgten ihm erst Jahre später.

Nach seinem Schulabschluss versuchte sich Sam Asghari als professioneller Football-Spieler an der "University of Nebraska-Lincoln" und dem "Moorpark College". Doch nach nur einem Jahr gab der heute 28-Jährige diesen Traum wieder auf, um Strafrecht am "Los Angeles Pierce College" zu studieren. Aber auch das klappte nicht, weshalb er sich einen Job als Fitnesstrainer suchte.

Britney Spears und Mann Sam: Wie haben sie sich kennengelernt?

2015 überredete ihn seine Schwester Faye, die inzwischen auch in den USA lebte, sie zu einem Model-Casting zu begleiten. Dadurch konnte er erste lukrative Aufträge als Laufsteg- und Werbemodel ergattern. Unter anderem spielte Sam in einem Werbespot für den Autohersteller Toyota mit, der sogar beim Superbowl 2016 ausgestrahlt wurde.

Im selben Jahr trat er in einem Musikvideo der Girlgroup "Fifth Harmony" auf, was ihm ein Casting für Britney Spears bescherte. "Ich war aufgeregt, eine der größten Künstlerinnen aller Zeiten kennenzulernen“, sagte er 2018 im Gespräch mit " ". Während der Dreharbeiten zu Britneys Lied "Slumber Party" verstanden sich das Model und die Sängerin so gut, dass sie ihre Nummern austauschten. Kurze Zeit später waren sie bereits ein Paar.

Film- und TV-Karriere von Sam Asghari: In diesen Produktionen hat er mitgespielt

Inzwischen ist Sam Asghari nicht nur als Model, sondern auch als Schauspieler erfolgreich. Nach seinen Auftritten in den Musikvideos spielte er in Serien wie "Navy CIS", "Dollface" und "Black Monday" mit. Aber auch in Kinoproduktionen hat er sich einen Namen gemacht. In dem Film "Hot Seat" spielt er an der Seite von Mel Gibson und Shannon Doherty.

Hochzeit von Britney Spears und Sam Asghari

Mit knapp 100 Gästen haben Britney Spears und Sam Asghari am 9. Juni in Kalifornien geheiratet. Paris Hilton, Drew Barrymore und Donatella Versace feierten mit. Versace hatte auch das Kleid von Spears für ihre Märchenhochzeit entworfen.

Britneys Eltern und ihre Schwester Jamie Lynn Spears waren (31) nicht vor Ort, auch Spears' Söhne Sean Preston (16) und Jayden James (15) fehlten. Aus der engsten Familie der Sängerin war nur Bruder Bryan Spears (45) bei der Trauung dabei.

Für die Sängerin wäre es die dritte Ehe. Vor Federline war sie 55 Stunden lang mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander verheiratet.