Alarmstufe Rot bei Britney Spears: Oben-ohne-Tanz mit Sonnenbrand

Autsch, das tut ja schon beim Zusehen weh: Britney Spears räkelt sich Oben-ohne am Strand. Dabei richtet sich der Blick weniger auf ihre sexy Figur als vielmehr auf ihre krebsrot-verbrannte Haut.

Bei diesen Bildern wird wohl jeder Dermatologe die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Auf Instagram präsentiert Britney Spears ihren feuerroten, verbrannten Körper. Die skandalumwitterte Sängerin hat beim Sonnenbaden wohl eine sehr essenzielle Sache vergessen, die Mütter ihren Kindern immer predigen: viel Sonnencreme benutzen!

Da hat wohl jemand eindeutig die Sonnencreme vergessen: Britney Spears hat sich ordentlich die Haut verbrannt. © Instagram/britneyspears

Britney Spears oben ohne mit Sonnenbrand

Seitdem Britney Spears nicht mehr unter der Vormundschaft ihres Vaters steht, lässt sie es ordentlich krachen und präsentiert in den sozialen Medien immer wieder Szenen aus ihrem nun selbstbestimmten Leben. Aktuell befindet sie sich mit ihrem Verlobten Sam im Urlaub in einem exklusiven Promi-Ressort, an dessen Stränden Paparazzi verboten sind. Daher kann sich die 40-Jährige frei bewegen und auch mal das Oberteil von ihrem Bikini weglassen. Damit ihre Fans auch davon erfahren, postet sie Fotos und Videos davon einfach selbst.

So lasziv zeigt sich Britney Spears aktuell auf Instagram. © Instagram/britneyspears

Doch bei ihrem neuesten Oben-ohne-Auftritt rückt das Fehlen von Textilien eher in den Hintergrund, denn Britney hat sich einen ordentlichen Sonnenbrand geholt. "Baby Did a Bad Thing", schreibt sie zu dem . Trotzdem scheint die Sängerin viel Spaß zu haben, zeigt sich tanzend und räkelt sich im Sand.

Fans in Sorge um Britney Spears: "Alarmierend"

Ihren Fans fallen die krebsroten Stellen an ihrem Körper direkt auf, wie ein Blick in die Kommentare zeigt. "Schütze deine wertvolle Haut", "wo ist deine Sonnencreme, meine Königin" und "du bist total verbrannt" schreiben Follower zu dem Video.

Allerdings äußern sich Instagram-User auch besorgt über das Verhalten von Britney Spears. Für einige erscheint sie desorientiert und verwirrt. "Das ist mehr als alarmierend. Werden alle nur rumsitzen und zusehen. Genau wie damals, als du deinen Schädel rasiert hast", lautet ein Kommentar.

Die Sängerin hat sich zu ihren aktuellen Auftritten in der Öffentlichkeit bereits zu Wort gemeldet und erklärt: "Akzeptanz und Freiheit sind im Moment die Schlüsselfaktoren in meinem Leben!" Hoffentlich fällt sie nicht mehr in alte Verhaltensmuster zurück.