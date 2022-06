Hochzeit am 9. Juni: Findet heute die Hochzeit von Britney Spears und Sam Asghari statt?

Man wünscht ihr jedes Glück der Welt. Nachdem Britney Spears von der Vormundschaft befreit wurde und ein Baby verloren hat, will sie jetzt ihren Lebensgefährten Sam Ashgari heiraten. Werden die beiden heute die Ehe eingehen? Was ist dran an den Gerüchten rund um eine Hochzeit am 9. Juni?

09. Juni 2022 - 09:55 Uhr | AZ/(mia/spot)

Britney Spears und Sam Asghari sollen am heutigen Donnerstag heiraten. © Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect

Britney Spears (40) und ihr Verlobter Sam Asghari (28) sollen noch diesen Donnerstag heiraten, . Hochzeit von Britney Spears ohne Eltern Demnach findet die Trauung vor 100 Leuten statt - wobei Britneys Eltern, Jamie (69) und Lynne Spears (67), und ihre Schwester, Jamie Lynn (31), kein Teil davon sein sollen. Dafür soll ihr Bruder Bryan (45) anwesend sein, wie die Website aus dem Umfeld der Sängerin erfahren haben will. Wer Britney zum Altar führt, ist demnach noch nicht entschieden. Dafür gibt es über das Kleid, das Britney an ihrem großen Tag tragen könnte, bereits Spekulationen: Im März hatte sie Besuch von Designerin Donatella Versace (67)... Antrag mitten im Vormundschaftsdrama Asghari hatte der Pop-Prinzessin im September einen Antrag gemacht - kurz bevor die Vormundschaft durch ihren Vater im November 2021 nach 13 Jahren von einem Gericht beendet worden war. Im Mai gab das Paar bekannt, dass Britney eine Fehlgeburt erlitten hatte. Lesen Sie auch Freund von Britney Spears: Was ist über Sam Asghari bekannt? Wie oft war Britney Spears schon verheirat? Asghari und Britney lernten sich 2016 beim Dreh des Musikvideos zu "Slumber Party" kennen. Spears war bereits zweimal verheiratet, 55 Stunden lang mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander (39) und von 2004 bis 2007 mit Kevin Federline (44). Mit Federlein bekam sie zwei Söhne. Für Asghari ist es das erste Jawort.