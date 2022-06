"Schlagercomeback 2022": Helene Fischer und Florian Silbereisen wieder vereint

"Ich freue mich wirklich sehr", schwärmt Florian Silbereisen vor seiner neuen ARD-Show "Das große Schlagercomeback 2022" in Leipzig. Darin wird Helene Fischer ihren ersten Auftritt nach der Baby-Pause haben. Die Fans warten gespannt auf neue Fotos des Superstars.

Beim "Schlagercomeback 2022" werden gleich zwei Sängerinnen ihr Bühnen-Comeback feiern: ESC-Siegerin Nicole nach ihrer Krebs-Erkrankung – und Schlager-Star Helene Fischer nach der Geburt ihrer Tochter.

Sendetermin: Wann läuft das "Schlagercomeback 2022" im TV?

In wenigen Tagen ist es so weit, dann steht Helene Fischer wieder auf der großen TV-Bühne – und ein Millionenpublikum schaut zu. Am 23. Juli zeigt die ARD "Das große Schlagercomeback 2022" vom Messegelände in Leipzig. Eine gigantische Bühne mit Wasser-Fontänen, Pyro-Effekten und eine große Show-Treppe soll gebaut werden, berichtet "Bild".

Sehr gut überlegt: Helene Fischer kommt zu Florian Silbereisen zurück

Helene Fischers erster TV-Auftritt nach ihrer Baby-Pause ist gut überlegt. Es ist eine erfolgreiche Primetime-Sendung mit Mega-Reichweite – und Wohlfühlatmosphäre. Die 37-Jährige überlässt nichts dem Zufall und gastiert bei Ex-Freund Florian Silbereisen (40). Er ist trotz Liebes-Aus nach zehn Jahren und neuem Partner ein enger Vertrauter geblieben. "Ich freue mich wirklich sehr", so Silbereisen in . Und weiter: "Ich bin und bleibe ihr Fan!“

Helene Fischer über das Verhältnis zu Ex-Freund Florian Silbereisen

"Es steht nichts zwischen uns. Wir bleiben weiter die besten Freunde und telefonieren auch regelmäßig", sagte Helene Fischer Ende 2020 beim "Schlagerboom". Und Silbereisen ergänzte damals: "Bei Helene und mir geht auch nach der Trennung kein Blatt dazwischen – das muss uns erstmal einer nachmachen. Wir sind Freunde und bleiben es." Er hatte Anfang 2020 sogar noch immer Klamotten bei ihr zu Hause, wie er bei DSDS verraten hat. Ende 2018 wurde die Trennung bekannt.

Florian Silbereisen erklärt Freundschaft mit Helene Fischer

Und auch im vergangenen Jahr bestätigte Silbereisen, dass die beiden "regelmäßig Kontakt" haben. "Daran wird sich nie etwas ändern", stellte er klar. "Unsere gemeinsame Zeit wird uns immer verbinden und ich bin sehr dankbar für diese wunderbare Freundschaft."

Helene Fischer dankt es ihm. Auf dem neuesten Album "Rausch" gibt es den Song "Volle Fahrt voraus", in dem die 37-Jährige die Trennung von Florian Silbereisen verarbeitet. "Ich hatte das Glück, weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis zu haben." Und weiter: "Es gab wunderschöne Zeiten und das ist meine Art Danke zu sagen."

Freund von Helene Fischer: Thomas Seitel hat mit Silbereisen ein Bier getrunken

Helene Fischers neuer Lebensgefährte, der Akrobat Thomas Seitel, kann die Verbundenheit des einstigen Schlager-Traumpaars verstehen. Seitel berichtete in einem Interview, wie gut sich die beiden Männer verstehen.

2019 sagte er dem "ZEITmagazin": "Mir ist auch wichtig, ein gutes Verhältnis zu Florian zu haben, wir hatten uns schon wahrend der Tour kennengelernt und uns gut verstanden." Und weiter: "Mittlerweile haben wir persönlich miteinander gesprochen und zusammen ein Bier getrunken. Ich hatte ihm auch vorher schon am Telefon gesagt, wie sehr ich mich darüber freue, dass er weiterhin als Freund in Helenes Leben bleibt."