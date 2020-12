Freund von Helene Fischer: Was weiß man über Thomas Seitel?

Seit mehr als zwei Jahren ist Thomas Seitel der Mann an Helene Fischers Seite. Was weiß man eigentlich über den Turner, der auch schon als Model tätig war?

Nur kurze Zeit nach Bekanntwerden der Trennung zwischen Schlager-Traumpaar Helene Fischer (36) und Florian Silbereisen (39) hatte sie schon einen neuen Freund: Thomas Seitel (35). Ein Akrobat aus Helenes Tour-Crew.

Thomas Seitel bei der Rodenstock Eyewear Show 2019 in München. © dpa

Wo lernte Helene Fischer Partner Thomas Seitel kennen?

Doch wer ist eigentlich dieser Thomas Seitel, der jetzt mit Helene zusammen ein Haus baut und seit zwei Jahren jeden Tag mit der Sängerin verbringt? Der gebürtige Hesse startete schon früh als Profi-Turner durch, war mehrfacher Landesmeister.

Also Luftakrobat war Seitel ab 2017 Teil von Helenes "Helene Fischer Live 2017/18"-Tour-Crew. Gemeinsam absolvierten die beiden insgesamt 70 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bei einer nicht nur körperlich so engen Zusammenarbeit kommt man sich natürlich nahe: Während der monatelangen Proben für die Show und dem gemeinsamen Reisen wurde aus dem einstigen professionellen Arbeitsverhältnis ein inniges Liebesverhältnis.

Thomas Seitel: War er Grund für die Trennung?

Wenige Wochen vor Bekanntwerden der Beziehung, im Oktober 2018, wurde Thomas Seitel im Interview mit "hallo hessen" gefragt, ob Florian Silbereisen schon mal eifersüchtig auf die körperliche Nähe zwischen ihm und Helene war. Seitel erklärte damals, dass es sich um ein reines Arbeitsverhältnis handele.

Laut Helenes und Florians jeweiligen Trennungsstatements vom 19. Dezember 2018 sei das Beziehung-Aus aber schon eine Weile her. War Thomas Seitel also zum Zeitpunkt des Interviews mit "hallo hessen" vom 30. Oktober 2018 schon mit Helene zusammen?

Helene Fischer und Thomas Seitel bei der Aufzeichnung der "Helene Fischer-Show" 2017. © Rolf Vennenbernd/dpa

Thomas Seitel: Ist er der Richtige für Helene Fischer?

Florian Silbereisen und Helene Fischer hatten viel gemeinsam: Beide führen ein öffentliches Leben, gehören zu den bekanntesten Gesichtern Deutschlands und sind absolute Familienmenschen. Sie führten zehn Jahre lang eine Beziehung auf Augenhöhe. Ob ihr aktueller Freund Thomas da mithalten kann?

Auch Thomas Seitel ist das öffentliche Leben nicht fremd. Schon früh stand der Turner vor der Kamera. Während seines Studiums an der Sporthochschule Köln, das er 2007 begonnen hatte, arbeitete er beim Sender RTL und war einige Male auch vor der Kamera zu sehen. 2008 nahm er an der RTL-Sendung "Guinness World Records" teil und sicherte sich einen Platz im begehrten Buch: Der damals 23-Jährige schaffte es, sich 82 Unterhosen in nur fünf Minuten übereinander anzuziehen. .

An Florian Silbereisens Bekanntheitsgrad kommt er natürlich nicht ran, aber durch seine Zeit beim Fernsehen und die vielen Auftritte vor großen Publikumsmengen ist Seitel es gewohnt, dass Augen auf ihn gerichtet sind. Bei Thomas steht - wie bei Helene auch - die Familie an erster Stelle, das bestätigte der Bürgermeister seiner hessischen Heimatstadt: "Thomas ist ein echter Eppertshäuser und Familienmensch."

Thomas Seitel 2009 bei einem Turn-Wettbewerb. © imago/sportsword

Thomas Seitel: Karriere als Male Model

Durch sein tägliches Turn-Training hat Thomas Seitel eine Adonis-Figur. Die half ihm natürlich auch bei seiner Modelkarriere weiter. 2013 war er auf dem Cover des Schwulen-Magazins "Mate" und hatte im Magazin eine eigene 13 Seiten lange Modestrecke.

Auch für die Brillenmarke "Rodenstock" lief der Akrobat schon über den Laufsteg. Und zwar nur wenige Wochen nachdem bekannt wurde, dass er der Freund der begehrtesten deutschen Schlagersängerin ist.

Das Engagement hatte er schon vorher angenommen, obwohl die ganze Nation über ihn sprach und spekulierte, musste er auf den Laufsteg.

Hat Florian Silbereisen eine neue Freundin?

Seit dem Bekanntwerden der Trennung ist Florian Silbereisen offiziell Single. Es gab immer mal wieder Liebes-Gerüchte und Schlagzeilen rund um Beatrice Egli, aber die beiden sollen sich einfach nur gut verstehen. In der MDR-Sendung "Wir freuen uns auf Weihnachten" wurde Silbereisen Anfang Dezember 2020 von Kollegin Patricia Kelly beim Christbaumschmuckbasteln gefragt, ob er verliebt sei. Er schaute verdutzt, lachte verlegen und stotterte beim Formen eines Herzes aus Salzteig: "Ich hab‘ ja vorher probiert einen Engel zu machen - das hat aber nicht funktioniert, also hab‘ ich mich für ein Herz entschieden." Kelly antwortete: "Sehr elegant geantwortet."