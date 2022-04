Katzenberger-Mama Iris Klein: Trotz positivem Corona-Test bei "Kampf der Realitystars" dabei

Am Mittwoch startet die dritte Staffel der Trash-Show "Kampf der Realitystars". Unter den VIP-Kandidaten ist auch Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger. Allerdings wurde sie vorab positiv auf das Coronavirus getestet. Damit sie trotzdem dabei sein kann, hat RTLZWEI auf einen lustigen Trick zurückgegriffen.

Es wird wieder krawallig am thailändischen Strand, denn die Promis von "Kampf der Realitystars" gehen ab Mittwoch (13. April) auf RTLZWEI an den Start. VIPs wie Elena Miras, Jan Leyk, Tessa Bergmeier und Nina Kristin sorgen wieder für launig-trashige Unterhaltung und reichlich Zoff. Auch Iris Klein ist trotz eines positiven Corona-Tests mit dabei.

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Kampf der Realitystars", die aktuell auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Mittwoch (13. April) ausgestrahlt.

Iris Klein taucht als Roboter bei "Kampf der Realitystars" auf

Die Mutter von Daniela Katzenberger zieht am zweiten Tag in die thailändische Strandhütte (Sala) ein und wird von verwunderten Promis in Empfang genommen. Denn statt persönlich zu erscheinen, tritt sie vorerst mithilfe eines mobilen Geräts für virtuelle Präsenz auf, um ihre Mitstreiter nicht mit dem Coronavirus anzustecken. Während sich die 54-Jährige in ihrem Hotelzimmer in Quarantäne befindet, kann sie durch ein iPad, das an einer Kleiderstange befestigt ist, an dem Geschehen teilhaben. Sheldon Cooper wäre bestimmt stolz auf diese Notlösung.

Jan Leyk ätzt gegen Katzenberger-Mama: "Unsympathisch, künstlich, affig"

Während sich die meisten VIPs freuen, dass Iris Klein auf diese Weise auch bis zu ihrem negativen Testergebnis dabei sein kann, zeigt sich ein "Kampf der Realitystars"-Kandidat davon wenig begeistert. DJ Jan Leyk scheint die Katzenberger-Mutter nicht sonderlich zu mögen. "Ich finde sie unsympathisch, künstlich und ich finde auch das, was sie beruflich macht, superkrass affig", sagt er über sie im Interview. Auch im Gespräch mit Ronald Schill und Schäfer Heinrich kann sich der Ex-"Berlin Tag und Nacht"-Darsteller nicht zurückhalten und ätzt gegen Iris Klein: "Die Frau verkauft den größten Dreck auf Instagram. [...] Die Frau ist von oben herab, hat aber noch selber nichts gerissen."

Iris Klein macht Jan Leyk eine Ansage

Aber auch die Mutter von Daniela Katzenberger hält offenbar wenig von Jan Leyk. In der "Stunde der Wahrheit", wenn sich die Promis gegenseitig zum Auszug nominieren müssen, könnte sie ihn eigentlich aus der Show werfen. Doch stattdessen erklärt sie: "Du bist ein sehr starker Konkurrent. Ich möchte persönlich mit dir unter vier Augen reden, wenn ich komme. Darum bleibst du schön da." Diese Ansage, die fast schon wie eine Drohung klingt, könnte noch für ordentlich Zoff in der Promi-Sala sorgen. Wann Iris Klein jedoch auch in Person auftreten darf, bleibt abzuwarten.