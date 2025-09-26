Nach Wiesn-Flirt von Bill Kaulitz rät Promi-Freund: "Soll auf sich aufpassen"

Bill Kaulitz bandelte auf der Wiesn mit Realitystar Jannik Kontalis an. Ein Promi-Freund von Kaulitz sprach eine Warnung aus und meldet sich jetzt in der AZ zu Wort. Was hat er über die Wiesn-Liebelei zu sagen?

Zwischen Bill Kaulitz (r.) und Jannik Kontalis knisterte es auf der Wiesn gewaltig. Ein Promi-Freund von Kaulitz meldet sich jetzt zu Wort.

Nachdem Bill Kaulitz (36) und der Realitystar Jannik Kontalis (29) bereits im August angebandelt hatten, kam es während des Oktoberfests zu einer zweiten Flirt-Runde. Der Tokio-Hotel-Sänger und Kontalis zeigten sich turtelnd und Händchen haltend auf der Theresienwiese. Auch zu Küssen soll es gekommen sein. Während die Herren die gemeinsame Zeit sichtlich genossen, scheinen bei einem Promi-Freund von Kaulitz die Alarmglocken zu läuten. Was hat es damit auf sich?

Bill Kaulitz flirtet mit Jannik Kontalis: Promi-Freund spricht Warnung aus

Realitystar und Podcaster Lars Tönsfeuerborn (35) verriet im Audio-Format " ", mit Bill Kaulitz in Kontakt zu sein. Via Social Media kommt es wohl immer wieder mal zum Wortwechsel zwischen den beiden. Tönsfeuerborn deutete an, er habe Kaulitz in Bezug auf Jannik Kontalis – bereits nach dem ersten Anbandeln der beiden im August – den Rat gegeben, auf sich aufzupassen. Worauf genau er damit anspielte, hielt der Podcaster jedoch geheim. Im Interview mit der AZ geht Lars Tönsfeuerborn nun auf seine ausgesprochene Warnung ein.

Realitystar Lars Tönsfeuerborn über Bill Kaulitz: "Soll auf sich aufpassen"

"Ich meinte es genau so, wie ich es gesagt habe, [Bill, d. R.] soll einfach auf sich aufpassen. Aber ich denke, das kann er auch ganz gut und da braucht er dann auch keinen Hinweis von außen. Außerdem wachsen wir doch alle an unseren Erfahrungen", so Lars Tönsfeuerborn in der AZ. Nachdem neue Turtelfotos von Bill Kaulitz und Jannik Kontalis auf der Wiesn die Runde gemacht hatten, schwärmt der 35-jährige Podcaster: "Was soll man sagen, Jannik sieht gut aus und wenn er nur halb so viel zu bieten hat, wie er aussieht, dann wünsche ich Bill viel Spaß."

Lars Tönsfeuerborn, ein Promi-Freund von Bill Kaulitz, äußert sich im AZ-Interview zu Kaulitz' Turtelei mit Jannik Kontalis. © imago/Breuel-Bild

Promi-Freund reagiert auf Kaulitz-Kontalis-Flirt: "Tu es richtig"

Tönsfeuerborn hat auch einen dringlichen Rat für Bill Kaulitz parat. "Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Und wenn du es tust, dann tu es auch richtig! Enjoy!", meint der Realitystar lachend. Nachdem Lars Tönsfeuerborn die Turtelei zwischen dem Tokio-Hotel-Star und Kontalis wohl erst kritisch beäugte, scheint er die Sache jetzt entspannter zu sehen.

Ob sich aus den Flirtereien zwischen Bill Kaulitz und Jannik Kontalis auch eine Partnerschaft entwickeln könnte? Das wird die Zukunft zeigen. Klar ist, nach der Liebesflaute mit Ex Marc Eggers (38) wirkt Kaulitz bereit für neue Beziehungsversuche.

Bill Kaulitz (l.) und Jannik Kontalis hielten auf dem Oktoberfest Händchen. © Sven Geißelhardt

Buntes Wiesn-Treiben: Lars Tönsfeuerborn mit Jochen Schropp in der Braurösl

Während der Sänger auf dem Oktoberfest also auf Flirtkurs war, verbrachte Lars Tönsfeuerborn heitere Wiesn-Stunden mit Freunden. Wie der Realitystar der AZ verrät, habe er an der Seite von Jochen Schropp und Simone Hanselmann die gute Stimmung auf der Gay-Wiesn in der Braurösl genossen. Auch habe Tönsfeuerborn, der Mitglied der SPD ist, seinen "Parteigenossen" – Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter – kennenlernen dürfen.