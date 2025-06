Bill Kaulitz und Marc Eggers: Chancen auf ein Liebes-Comeback?

Warum haben sich Bill Kaulitz und Marc Eggers getrennt? Was ist der Grund? Mit seinem Ex-Partner Marc Eggers sorgt Bill Kaulitz aktuell wieder für Furore. In der zweiten Staffel "Kaulitz & Kaulitz" gibt der Frontmann von Tokio Hotel tiefe Einblicke in sein Liebesleben und spricht offen über das Verhältnis zu dem Ballermann-Star. Wie stehen die Chancen auf ein Liebes-Comeback? Die AZ hat mit einer Paartherapeutin gesprochen.

Es war eine Beziehung, die turbulent begann und noch turbulenter und sehr öffentlich zu Ende ging. Bill Kaulitz und Marc Eggers sorgten mit ihrem Turtel-Auftritt auf dem Oktoberfest 2023 für die prominenteste Liebesgeschichte des Jahres, geprägt von unzähligen Aufs und Abs.

Inzwischen ist klar, dass die beiden VIP-Männer als Paar gescheitert sind. In der zweiten Netflix-Staffel "Kaulitz & Kaulitz" spricht der Tokio-Hotel-Sänger nun ganz offen darüber, wie er die gemeinsame Zeit mit Eggers erlebt hat und wie das Verhältnis zu Ende ging. Ist ein Liebes-Comeback endgültig ausgeschlossen? Eine Paartherapeutin erklärt Hintergründe.

Bill Kaulitz und Marc Eggers: Liebes-Comeback nach Trennung

Man hatte es sich so gewünscht, dass Bill Kaulitz in Marc Eggers endlich seine große Liebe findet. Für den Schwager von Heidi Klum war es das erste Mal, dass er sich in der Öffentlichkeit so verliebt mit einem Partner gezeigt hat. Ihm zufolge sei es für Eggers sogar die erste Erfahrung mit einem Mann gewesen – in der Vergangenheit präsentierte sich der Ballermann-Star nur mit Frauen in der Öffentlichkeit. Doch dann folgte der erste große Bruch, denn Kaulitz soll mehrfach von seinem Ex-Partner betrogen worden sein. Wie Bill Kaulitz in seiner Netflix-Doku verrät, wurde er von mehreren ihm unbekannten Frauen angeschrieben, die ein Verhältnis mit seinem damaligen Freund gehabt haben wollen. Für den 35-Jährigen ein absolutes No-Go, aufgrund der Fremdgeh-Vorwürfe beendete er vorerst die Beziehung.

Die erste Trennung hielt aber nicht lange, nach wenigen Monaten zeigten sich Bill Kaulitz und Marc Eggers wieder gemeinsam. Auf der Wiesn 2024 schmusten die beiden bedenkenlos vor den Fotografen. Wie die AZ damals vor Ort beobachten konnte, wirkten die beiden tatsächlich sehr verliebt. "Marc hat einfach gemerkt, dass er doch zu viele Gefühle für mich hat", sagt der Frontmann von Tokio Hotel in seiner Netflix-Doku dazu. Dennoch sollte die Liebe kein Happy End haben, es folgte eine erneute Trennung.

Bill Kaulitz und Marc Eggers turtelten ganz öffentlich auf der Wiesn 2024. © BrauerPhotos/P.Schoenberger

Der wahre Trennungsgrund: Deshalb hat Bill Kaulitz mit Marc Eggers Schluss gemacht

Kurz vor Auftakt seiner US-Tour habe Bill Kaulitz im November 2024 feststellen müssen, dass er wohl keine gemeinsame Zukunft mit Marc Eggers sieht. Der Ballermann-Star soll kurz vor Abflug seinem damaligen Liebsten den Besuch mit einer kurzen Nachricht abgesagt haben. "Da war eigentlich klar, dass es vorbei ist", lautet das abschließende Fazit des Klum-Schwagers. Doch wann besteht noch die Chance auf ein Liebes-Comeback? Vor welchen Problemen stehen gleichgeschlechtliche Paare, wenn ein Partner mit seiner Sexualität hadert? Und wie kann Fremdgehen verziehen werden? Darüber hat die AZ mit gesprochen.

Die Münchner Paartherapeutin Hannah Gensch spricht in der AZ über Seitensprünge und Bisexualtät. © Jasmin Breidenbach

Paartherapeutin stellt klar: "Ein emotionaler Tsunami aus Schock, Wut und Verletzlichkeit"

AZ: Was geht jemandem durch den Kopf, der vom Partner oder der Partnerin betrogen wurde?

HANNAH GENSCH: In diesem Moment bricht oft eine Welt zusammen. Es ist ein emotionaler Tsunami aus Schock, brennender Wut und einer tiefen Verletzlichkeit, die einen an allem zweifeln lässt – vor allem an sich selbst.

Wie sollte man handeln, wenn man davon erfährt und wie besser nicht?

Mein wichtigster Rat ist: Atmen. Nicht sofort in den Angriffs- oder Fluchtmodus verfallen, auch wenn alles danach schreit. Hilfreicher ist es, sich erst einmal emotional zu sortieren, vielleicht im Gespräch mit einem vertrauten Freund oder Therapeuten, und erst dann in einem ruhigen Rahmen das Gespräch zu suchen. Auf gar keinen Fall sollte man sich in Rachefantasien oder impulsiven Entscheidungen verlieren, denn Rache heilt keine Wunden, sie gräbt sie nur tiefer.

Fast immer ist ein Seitensprung aber nur das laute Symptom einer leisen Krankheit in der Beziehung, dem Mangel an ehrlicher Kommunikation über unerfüllte Wünsche und unausgesprochene Grenzen. - Paartherapeutin Hannah Gensch

Welche Motivation steckt dahinter, wenn man den eigenen Partner betrügt?

Untreue ist selten eine simple Geschichte von Gier oder Lust. Meist sucht der Betreffende unbewusst etwas Wärme, Bestätigung, Abenteuer, das er in der eigenen Beziehung vermisst oder zu vermissen glaubt. Manchmal ist es die Sehnsucht nach einem neuen Reiz, manchmal der verzweifelte Versuch, aus festgefahrenen Mustern auszubrechen. Fast immer ist ein Seitensprung aber nur das laute Symptom einer leisen Krankheit in der Beziehung, dem Mangel an ehrlicher Kommunikation über unerfüllte Wünsche und unausgesprochene Grenzen.

Hadern bisexuelle Männer häufiger mit ihrer Sexualität?

Bisexuelle Männer stehen oft zwischen allen Stühlen. Sie erleben das schmerzhafte Gefühl, in keiner Welt – weder der heterosexuellen noch der homosexuellen – wirklich ganz dazuzugehören, was von der Gesellschaft oft nicht anerkannt oder wertgeschätzt wird. Diese ausgegrenzte Position kann dazu führen, dass sie aus Angst vor Ablehnung einen Teil ihrer Bedürfnisse und ihrer Identität vor dem liebsten Menschen verstecken.

Beziehung mit bisexuellem Partner kann herausfordernd sein

Wie schwierig ist es für einen hetero- oder homosexuellen Menschen, wenn er einen bisexuellen Partner hat?

Der mutigste und wichtigste Schritt ist, die eigene Unsicherheit nicht als Bedrohung, sondern als Einladung zum Gespräch zu sehen. Statt sich zurückzuziehen, hilft es, neugierig zu fragen: "Was bedeutet deine Bisexualität für dich und für uns?" Gemeinsam können dann Spielregeln definiert werden, die für beide passen. Regelmäßige Check-ins, in denen man offen über Eifersucht und Ängste sprechen darf, schaffen eine Atmosphäre der Sicherheit. Wer aktiv zuhört, baut Brücken statt Mauern.

Vor welcher Herausforderung stehen gleichgeschlechtliche Paare, wenn ein Part mit der eigenen Sexualität hadert?

Wenn ein Partner noch mit sich und seiner Identität ringt, entsteht oft eine unsichtbare Mauer in der Beziehung. Der andere spürt diese Distanz, kann sie aber häufig nicht einordnen. Hier ist geduldiges und liebevolles Begleiten gefragt: Raum für ehrliche Gespräche schaffen, professionelle Unterstützung anbieten und dem Partner das Gefühl geben, in seinem eigenen Tempo ankommen zu dürfen, ohne Druck.

Wie kann ein Liebes-Comeback nach einem Betrugsfall gelingen?

Ein Neubeginn braucht vor allem eines, radikale Ehrlichkeit. Alle Karten müssen auf den Tisch, jedes Gefühl muss gehört werden. Danach helfen kleine, bewusste Vertrauensrituale, um im Alltag wieder Verlässlichkeit aufzubauen – zum Beispiel feste Check-in-Zeiten am Abend. Begleitend kann eine Paartherapie ein sicherer Hafen sein, um neue Kommunikationsmuster zu erproben und die Verletzungen langsam zu heilen. Ein Paar, das bereit ist, gemeinsam durch diese Krise zu gehen, kann aus den Trümmern des Vertrauensbruchs eine neue, oft sogar tiefere und ehrlichere Liebe bauen.