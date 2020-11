Nach Trennung bei Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn: Ein Freund spricht in der AZ

Mit "Prince Charming" feierte Nicolas Puschmann als erster Gay-Bachelor Premiere in Deutschland. In Lars Tönsfeuerborn hat er seine vermeintlich große Liebe gefunden. Doch jetzt sind die beiden getrennt – was ist passiert? Lars und Nicolas geben nun Statements ab und erklären das Liebes-Aus. Exklusiv in der AZ spricht Julian F.M. Stoeckel.

Der schwule Bachelor Nicolas Puschmann (29) suchte in der VOX-Show "Prince Charming" 2019 nach seinem Mann fürs Leben und fand ihn in Lars Tönsfeuerborn (30). Doch jetzt ist alles aus, die beiden sind kein Paar mehr! "Das war's mit NicoLars! Wurde mir eben so mitgeteilt", sagt Puschmann am Sonntagabend in seiner Instagram-Story. Tönsfeuerborn hat sich also von Puschmann getrennt!

Trennung bei "Prince Charming" Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn

Wenig später postete Puschmann ein komplett schwarzes Bild auf seinem Instagram-Account. "Bin erstmal off", schreibt der 29-Jährige zu seinem neuesten Beitrag. Und weiter: "Völlige Überforderung mit der plötzlichen Situation." Die Worte von "Prince Charming" zeigen: Die Trennung kam wohl total unerwartet, er selbst hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Tönsfeuerborn selbst hat sich noch nicht gleich dazu geäußert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Trennungs-Statement: So erklären sich Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn

Am Montagmorgen veröffentlicht Nicolas ein weiteres Statement: "Ich habe an eine gemeinsame Zukunft mit Lars geglaubt und wurde von der Trennung komplett überrumpelt. Ich bin einfach sehr verletzt und muss nun mit der neuen Situation klarkommen. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich jetzt Zeit benötige, um zu trauern."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Betrogen worden mit neuem Partner? Lars dementiert

Und auch Lars, der bestätigt, dass er sich von Nicolas getrennt hat, schreibt seinen Followern: "Das einzige was ich dazu sagen mochte, keiner von uns hat sich etwas zu schulden kommen lassen. (...) Die Trennung gehört für mich nicht in die Öffentlichkeit und ist eine Sache zwischen Nicolas und mir persönlich, dies bitte ich zu akzeptieren."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Einen neuen Partner gibt es laut Lars also nicht. Aber was genau hat dann zum Liebes-Aus geführt? Nicolas versteht die Welt nicht, noch vor wenigen Tagen misteten sie die gemeinsame Wohnung aus und alles schien in Ordnung zu sein.

Julian F.M. Stoeckel sieht Öffentlichkeit als Teil des Problems

TV-Promi Julian F.M. Stoeckel, der mit beiden bekannt und befreundet ist, zur AZ: "Natürlich habe ich beiden sofort geschrieben und beide antworteten relativ kurz und nicht so happy. Wie kam es zu dieser Trennung? Ich denke, das größte Problem ist, dass man sich in der Öffentlichkeit kennengelernt hat. Dadurch irgendwo auch gezwungen wird, mit der Öffentlichkeit zu leben. Du stehst unter Druck, dein Privatleben steht damit natürlich auf dem Kopf und das kann nicht jeder verkraften. Ich werde jetzt erstmal warten und werde natürlich beiden (unabhängig voneinander) zur Seite stehen. Ich mag sie beide sehr gerne und hätte mir gewünscht, dass es noch lange so weiter geht."

"Prince Charming" feiert große Erfolge im TV

"Prince Charming" ist die erste Gay-Dating-Show im deutschen Fernsehen. Bereits vergangenes Jahr feierte das Format große Erfolge auf dem Streamingportal TVNOW und wurde 2020 auch im Free-TV ausgestrahlt. Seit Oktober 2020 läuft die zweite Staffel (u.a. auf Vox).

"Prince Charming"-Gewinner: Wer ist Lars Tönsfeuerborn?

Der erste deutsche Gay-Bachelor hatte die Auswahl zwischen 20 hübschen Single-Männern. In der letzten Folge entschied sich Nicolas Puschmann für Lars Tönsfeuerborn, der durch seinen Podcast "Schwanz & ehrlich" bekannt geworden ist. Seitdem waren die beiden unzertrennlich, zogen in eine gemeinsame Wohnung und riefen zudem den Podcast "Ausdauersport Liebe" ins Leben. In einem Interview erklärten sie Mitte Juli noch, dass sie "eine sehr glückliche und vor allem strapazierfähige Beziehung führen".