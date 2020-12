Promi-Skandale 2020: Diese Stars sorgten für Aufsehen

Britta Pedersen/dpa 21 Als Kind feierte Aaron Carter große Erfolge als Rapper. Von diesem Ruhm ist mittlerweile nicht mehr viel geblieben. Nach Prügelvorwürfen gegen seine Freundin und Drogenproblemen zeigte er sich 2020 auf einer Website mit erotischem Inhalt. Im September hatte der Sänger in der US-Show "The Doctors" öffentlich über psychische Probleme gesprochen: "Die offizielle Diagnose ist, dass ich an multipler Persönlichkeitsstörung, Schizophrenie und akuter Angst leide."