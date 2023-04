Nach harten Verhandlungen kommt Meghan nicht zur Krönung: Was hinter der Absage steckt

Prinz Harry und die Königsfamilie: ein Pingpongspiel um die Krönung. Wie jetzt die Stimmung ist, was hinter Meghans Fehlen an König Charles' Krönung steckt, erklärt Royal-Expertin Charlotte Gräfin von Oeynhausen in der AZ.

Das hätte sich sonst niemand getraut: Während die 2.000 Gäste zur Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai rechtzeitig zu- oder abgesagt haben, hielten Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) die britische Königsfamilie hin – und verhandelten zwischen Großbritannien und Amerika hart. Es war ein Pingpongspiel der Eitelkeiten.

Meghan passt auf Archie und Lilibet auf: "Begründung ist nicht glaubwürdig"

Palastmitarbeiter sollen zuletzt so genervt gewesen sein, dass sie sogar schon zwei Krönungsvarianten planten – eine mit Harry und Meghan, eine ohne die beiden. Jetzt ist klar: Harry kommt, Meghan bleibt in Kalifornien und feiert den vierten Geburtstag von Sohn Archie am Krönungstag. Und überhaupt müsse sie auf die beiden Kinder aufpassen, während Prinz Harry in England weilt. Es sei nur eine elegante Ausrede, meint Royal-Expertin Charlotte Gräfin von Oeynhausen zur AZ: "Die Begründung ist nicht glaubwürdig, dennoch für alle akzeptabel."

Insidern zufolge soll Meghan darauf bestanden haben, auf dem Balkon vom Buckingham Palace einen Platz zu bekommen, um dem britischen Volk zuzuwinken. Doch das wollte die Royal Family unbedingt vermeiden.

Absage von Meghan: Erkannte nur Harry die Wichtigkeit?

Schließlich ist dieses Privileg nur "Working Royals", also arbeitenden Royals, vorbehalten. So wird Solo-Gast und Königshaus-Aussteiger Prinz Harry – genauso wie sein Onkel Prinz Andrew (63) – nicht auf dem Balkon dabei sein dürfen. Trotzdem kommt er. Wie kommt's? Angeblich soll Harry trotz seiner heftigen Kritik an seiner Familie erkannt haben, dass dieser Tag der wichtigste für seinen Vater ist.

Die Vorbereitungen laufen: Der Krönungsstuhl steht in der Westminster Abbey. © dpa

Königsfamilie ist es Recht, dass Meghan die Krönung auslässt

Königshaus-Expertin Charlotte Gräfin von Oeynhausen: "Hinter Meghans Absage steckt meiner Meinung nach eine Entscheidung, die zum Wohle des Königs und der gesamten Familie getroffen wurde. Das Thema ist einfach zu polarisierend und Harry und Meghan wären mit ihrer Anwesenheit zu sehr im Vordergrund gestanden. Der Druck von allen Seiten ist zu groß."

Und weiter: "Meghan könnte sich, nach allem, was passiert ist, in der Gesamtsituation auch unwohl fühlen. Der royalen Familie wird es wahrscheinlich mehr als Recht sein, dass die ehemalige Schauspielerin die Krönung auslässt."

Wie britische Medien berichten, wird die Krönung aber keine Versöhnung sein. Die Königsfamilie werde Harry bei seinem Besuch die kalte Schulter zeigen, heißt es.