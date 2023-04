Die royale Extrawurst: Harry und Meghan lassen Deadline zur Krönung verstreichen

Kommen Harry und Meghan zur Krönung? Die Deadline für die Zusagen ist seit Tagen abgelaufen. Nur das Paar macht es spannend.

Die Frage aller Krönungsfragen lautet: Kommen sie – oder kommen sie nicht? Natürlich geht es um Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41). Natürlich machen sie es mal wieder spannend. Natürlich wollen sie – die royalen Rebellen – eine royale Extrawurst.

Zu- oder Absage offen: Kommen Harry und Meghan zur Krönung?

Am 6. Mai findet die Krönung von König Charles III. (74) in London statt. 2.000 Einladungen wurden vorab verschickt – auch an Harry und Meghan in ihr neues Zuhause in Kalifornien. Die Deadline für die Zusagen ist seit Tagen abgelaufen. Doch die Königshaus-Aussteiger haben weder zu- noch abgesagt. Sie lassen es also offen.

Die Unsicherheit bereite den Planern erhebliche Kopfschmerzen, berichtete die "Daily Mail". Sitzplan, aber auch Transport und Sicherheit müssten dringend geklärt werden, sagten royale Quellen dem Blatt.

Royaler Familienstreit: Harry gegen Charles, Camilla und William

Der Graben zwischen Harry und Meghan auf der einen und dem Rest der Royal Family auf der anderen Seite ist tief. Die schwere Kritik (Netflix-Doku, Harrys Memoiren, diverse TV-Interviews) des Paares ist noch immer nicht ausgeräumt. So hat Harry seiner Stiefmutter Camilla vorgeworfen, Informationen an die Boulevardpresse durchgestochen zu haben, um auf seine Kosten positiv dargestellt zu werden.

Dieses vom Buckingham Palace herausgegebene Foto zeigt König Charles III. und Königsgemahlin Camilla im Blue Drawing Room des Buckingham Palace. Das Porträt wurde anlässlich der Krönung der beiden am 6. Mai veröffentlicht. Foto: Hugo Burnand/Buckingham Palace/PA Media/dpa

Auch gegen Bruder Prinz William und Vater Charles hat der Fünfte der Thronfolge ausgeteilt. König und Thronfolger sollen seit Monaten nicht mit Harry geredet haben.

Forderungen von Harry und Meghan: Sie stellen Bedingungen für Krönungsbesuch

Angeblich haben Prinz Harry und seine Frau mehrere Forderungen für eine Teilnahme an der Krönung gestellt. So sollen sie auf einem klärenden Gespräch beharren. Außerdem soll der vierte Geburtstag ihres Sohns Prinz Archie gewürdigt werden, der genau am Krönungstag ist, und schließlich verlange das Paar einen Platz bei dem Balkonauftritt, berichteten britische Boulevardzeitungen. Doch für das viel beachtete Ereignis sind nur 15 Royals vorgesehen.