Mit diesen Worten gedenken William und Harry Prinz Philip

Nur wenige Tage nach Prinz Philips Tod äußern sich seine Enkel William und Harry über den verstobenen Monarchen - und finden beide äußerst liebevolle Worte für ihren Großvater.

Am 9. April ist Prinz Philip im Alter von 99 Jahren gestorben. Nun äußern sich Prinz William und Prinz Harry auf ihren jeweiligen Internetseiten öffentlich über den Verlust ihres geliebten Großvaters.

Prinz Philip: Schelm und "Meister des Grills"

Was in den Statements schnell auffällt: Obwohl die Prinzen sich derzeit in vielen Belangen wohl nicht ganz einig sind, finden sie für ihren Opa sehr ähnliche Worte. Beide erwähnen Prinz Philips beispielhaften Dienst für sein Land, wie auch seine Hingabe zu seiner Frau, Queen Elizabeth II. Im Vordergrund steht bei beiden Brüdern jedoch auch Prinz Philips besonderer Sinn für Humor.

"Ich werde es nie als selbstverständlich ansehen, dass meine Kinder sich immer daran erinnern werden, wie ihr Ur-Großvater sie mit seiner Kutsche abgeholt hat und wie sie am eigenen Leib seine ansteckende Abenteuerlust und seinen schelmischen Sinn für Humor erfahren durften", erklärt Prinz William auf . Prinz Harry bezeichnet seinen Opa auf als "Meister des Grills, legendären Scherzbold und frech bis zum Schluss".

Meghan, Kate und Prinz Philip

Auch Herzogin Catherine und Herzogin Meghan finden in den Statements Erwähnung. Prinz William betont: "Ich werde immer dankbar sein, dass meine Frau so viele Jahre hatte, meinen Großvater kennenzulernen, und für die Freundlichkeit, die er ihr entgegengebracht hat." Prinz Harry erklärt, dass Meghan, Archie und auch Prinz Philips zukünftige Ur-Enkelin immer "einen besonderen Platz" in ihren Herzen für ihn haben werden.

Beide finden zum Abschluss rührende Worte: "Mein Großvater war ein außergewöhnlicher Mann und Teil einer außergewöhnlichen Generation. Catherine und ich werden weiterhin seinem Willen folgen und die Königin in den kommenden Jahren unterstützen. Ich werde meinen Großvater vermissen, aber ich weiß, er würde sich wünschen, dass wir mit unserer Arbeit weitermachen", schließt William seine Eloge ab. Harry wendet sich im letzten Absatz mit einer sehr persönlichen Note an seinen Großvater: "Also in diesem Sinne Opa, danke für deinen Dienst, deine Hingabe zu Oma, und dass du immer du selbst warst. Du wirst schmerzhaft vermisst werden, aber man wird sich immer an dich erinnern."